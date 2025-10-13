مديرية أوقاف بني سويف تنظم يومًا رياضيًا وترفيهيًا للأئمة والعاملين بحضور وكيل الوزارة

بتوجيهاتٍ من الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار اهتمام الوزارة برعاية الأئمة والعاملين اجتماعيًا وثقافيًا وبدنيًا، نظمت مديرية أوقاف بني سويف يومًا رياضيًا وترفيهيًا مميزًا للأئمة والإداريين والعمال، بحضور ومشاركة فضيلة الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف بني سويف.

وقد شارك في فعاليات اليوم الرياضي كلٌّ من فضيلة الشيخ رجب حسين مدير إدارة الإدارات، محمد بيومي مدير الموارد البشرية، رفاعي مدير الشؤون المالية وعضو اللجنة الرياضية بالمديرية، إلى جانب عددٍ كبير من الأئمة والعاملين الذين أبدَوا حماسًا كبيرًا وروحًا طيبة في جوٍّ تسوده الألفة والتعاون.

ويأتي هذا اليوم ضمن خطة الوزارة واللجنة الرياضية بالمديرية استعدادًا للمشاركة في الدورة الرياضية القادمة التي تشارك فيها مديرية أوقاف بني سويف، والتي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء، وبثّ النشاط الإيجابي، ورفع اللياقة البدنية للعاملين في الحقل الدعوي والإداري.

إن مثلَ هذه اللقاءات الترفيهية والرياضية تُعَدّ وجهًا راقيًا من وجوه العمل الدعوي والوطني، فكما نهتمُّ ببناء الفكر والروح، لا بد أن نهتمَّ ببناء الجسد، لأن الدعوة تحتاج إلى إمامٍ قويٍّ في علمه، قويٍّ في بدنه، متجدِّدٍ في عطائه.

وقد شهد اليوم أجواءً من البهجة والفرح بين المشاركين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة التي تعكس اهتمام المديرية بالجوانب الإنسانية والاجتماعية للعاملين.

واختُتم اللقاء بتأكيد فضيلة الدكتور عاصم قبيصي أن العمل في بيوت الله شرفٌ عظيم ومسؤوليةٌ كبرى، وأن خدمة الأئمة والعاملين جزءٌ أصيل من رسالة المديرية، نسعى من خلالها إلى خلق بيئة عملٍ تسودها المحبة والإخلاص والتفاني في خدمة ديننا ووطننا الحبيب.