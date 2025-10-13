عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات بأداء حركات إستعراضية بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر وحدوث مشاجرة بين أحدهم وبعض الأهالى إعتراضاً منهم على ذلك.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديها (عاطل ، طالبان "أحدهما لا يحمل رخصة قيادة" - مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أثناء إحتفالهم بخطبة أحد أصدقائهم.

تم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.