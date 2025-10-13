قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عاجل| ترامب يغادر مطار بن غوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة
عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية
الرئيس السيسي يستقبل إنفانتينو رئيس الفيفا على هامش قمة شرم الشيخ
المستشار الألماني يطالب ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد اتفاق غزة
أحمد موسى: القادة يجتمعون مع الرئيس السيسي.. وترامب تأخر عن القمة ساعتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة

المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن مشاركتها في معرض مصر للطاقة 2025، والذي يُعقد في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر من الشهر الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الإنتاج الحربي؛ والمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية في مجال منتجات شركات الإنتاج الحربي، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي .

أوضح محمد صقر ، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى عرض أحدث التكنولوجيات والتقنيات والحلول التي توصلت إليها شركات الإنتاج الحربي في مجال الطاقة الشمسية وتخزينها، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لمواجهة تحديات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن المعرض يوفر منصة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المستدامة.

المنتجات الصديقة للبيئة

و أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على سد حاجة السوق من المنتجات الصديقة للبيئة و دعم الاقتصاد الأخضر، و ذلك إلى جانب مهمتها الرئيسية و هي تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة من الآلات و المعدات و الأسلحة و الذخائر، حيث تشارك في المعرض عدة شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، منها شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجات                   ( محركات هيكلية - محرك قوة 5 حصان – محرك 7.5 حصان – 1/3 حصان ) ، حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمنتجات ( كابلات هوائية – كابلات معزولة – مقاطع نحاس – مقاطع ألومنيوم  - رقائق ألومنيوم - لفات نحاس)، بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجات ( ألواح طاقة شمسية قدرات 550 وات).

 وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين لزيارة المعرض، حيث أنها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي وأحدث التقنيات الخاصة بمجال الطاقة النظيفة والمتجددة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الإنتاج الحربي مركز مصر للمعارض الدولية الطاقة الطاقة النظيفة وزارة الإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

وصول الدفعة الثانية من المعتقلين إلى خان يونس جنوب قطاع غزة

وصول الدفعة الثانية من المعتقلين بإسرائيل إلى خان يونس بغزة

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي: نؤكد على إيقاف إطلاق النار الفوري ونتمنى نجاح قمة شرم الشيخ

دونالد ترامب

رئيس الكنيست الإسرائيلي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام في العام المقبل

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد