زعيم قوي.. ترامب: الولايات المتحدة مع الرئيس السيسي حتى النهاية
ترامب: الولايات المتحدة مع الرئيس المصري حتى النهاية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بهذه المناطق وتحذر من شبورة
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي و قام بعمل رائع لإيقاف الحرب في غزة
ترامب: فخور بالرئيس السيسي.. وأقدر الحب والاحترام
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
أخبار البلد

الرئيس السيسي يرحب بالرئيس الأمريكي والمشاركين في "قمة شرم الشيخ للسلام"

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبضيوفنا الكرام المشاركين في "قمة شرم الشيخ للسلام".

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبضيوفنا الكرام المشاركين في "قمة شرم الشيخ للسلام" .

من مدينة شرم الشيخ، حيث تلتقي إرادة الشعوب بعزم قادة العالم من أجل وضع حدٍّ للحرب في غزة، حاملين رسالة واحدة إلى الإنسانية: كفى حربًا .. ومرحباً بالسلام.

I welcome his Excellency President Donald Trump, President of USA, and his honorable delegation to "Sharm Elsheikh Peace Summit".
From the city of Sharm Elsheikh where the populations' will is tied with the world leaders' determination to ending the war in Gaza. They all carry a single message to mankind: Enough with war … welcome to peace.

https://www.facebook.com/share/p/1FVHPp1vo1/?mibextid=wwXIfr

