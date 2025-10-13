خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

ظن كثيرون أن سيارة لوسيد Gravity Grand Touring الفاخرة، التي اقتربت من الكمال من حيث الأداء والمواصفات، لن تواجه صعوبة في البيع.

السيارة، التي طرحت بسعر أصلي يقارب 121,050 دولارًا وتضم محركًا مزدوج الدفع، قوة 828 حصانًا، ونطاق قيادة مهيب، اجتذبت انتباه المشترين.

إلا أن بعض الخدوش والمشاكل الصغيرة في الشفافية دفعت بالمزاد للانهيار.

تفاصيل مشكلة لوسيد

السيارة كانت مستخدمة قليلًا، حيث سجّل العداد 1,700 ميل فقط، مما يجعلها عمليًا شبه جديدة. لكن العداد المنخفض لم يمنع المزايدين من ملاحظة أشياء غير متوقعة. تم تسليط الضوء على خدوش واضحة في الهيكل الخارجي، لا تزال ظاهرة حتى في فيديوهات المعاينة، مع تفسير باهت من البائع بأن الأمر يعود إلى فرع شجرة سقط على السيارة في الممر.

كما لو أن الخدوش وحدها لم تكن كافية، ظهرت مشاكل مرتبطة بالوثائق.

لم يكن عنوان السيارة (Title) متوفرًا بعد، ووصف بأنه "قادم" من الجهة المختصة، مما أضاف درجة من عدم اليقين للشراء.

استخدم البائع حسابات مكررة للتواصل، مما أوحى للمهتمين بأن الأمور قد تكون أقل شفافية مما ينبغي.

وجود الأداء والمواصفات الفاخرة لم يكن كافيًا لتجاوز توقعات المشترين الذين ينتظرون مستوى أعلى من الاتقان في السيارات الفاخرة الفائقة الجودة.

الخدوش، وإن كانت خارجية وبسيطة، تضع علامة استفهام حول العناية بالسيارة والاهتمام بالتفاصيل، وهي أشياء جدّية عند شراء سيارة تكلف أكثر من مئة ألف.

غياب الوثائق الرسمية واستعمال وسيلة وصف مثل "صديق يعرض السيارة"، مع التورية بأن البائع قد لا يكون مالكًا أصليا، كلها أضرت بثقة المزايدين.

في المزادات مثل هذه، الثقة أمر أساسي. وأي عنصر من عناصر الشك، مهما صغر، يمكن أن يخفض السعر بشكل كبير.

على الرغم من أن السيارات بهذا المستوى عادة ما تجد مشترين بسرعة، فإن المزاد فشل في الوصول إلى السعر المطلوب من البائع (Reserve).

أعلى عرض وصل حوالي 87,287 دولارًا، وهو أقل بكثير من توقعات صاحب السيارة، مما يعني أن القيمة الفعلية الملموسة للسيارة انخفضت بمقدار يقارب 33% من السعر الأصلي المطلوب بسبب الخدوش ومخاوف الملكية.

تأثير القصة تشكل درسًا مهمًا للبائعين والمشترين على حد سواء في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة.

الجودة الخارجية ليست مجرد كماليات: المظهر والحالة الميكانيكية والشفافية في الملكية والوثائق كلها تؤثر على القيمة السوقية وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا أُهمل أحدها.

كما أنها تشير إلى أن المشترين في هذا السوق لا يكترثون فقط بالأرقام — القوة، المدى، الأداء — بل يبحثون أيضًا عن سيارة يبدو أنها قد رحبت بها العناية والاحترام منذ أصغر تفاصيلها.

خدش صغير أو وثيقة مفقودة يمكن أن تهز الثقة وتخفض الطلب بشدة، حتى على سيارة ذات سعر أولي مرتفع جدًا.