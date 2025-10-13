قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميلوني من شرم الشيخ: نقدر دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قضية الدارك ويب .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة إلى 9 نوفمبر
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
عزة عاطف

ظن كثيرون أن سيارة لوسيد Gravity Grand Touring الفاخرة، التي اقتربت من الكمال من حيث الأداء والمواصفات، لن تواجه صعوبة في البيع. 

السيارة، التي طرحت بسعر أصلي يقارب 121,050 دولارًا وتضم محركًا مزدوج الدفع، قوة 828 حصانًا، ونطاق قيادة مهيب، اجتذبت انتباه المشترين. 

إلا أن بعض الخدوش والمشاكل الصغيرة في الشفافية دفعت بالمزاد للانهيار.

تفاصيل مشكلة لوسيد 

السيارة كانت مستخدمة قليلًا، حيث سجّل العداد 1,700 ميل فقط، مما يجعلها عمليًا شبه جديدة. لكن العداد المنخفض لم يمنع المزايدين من ملاحظة أشياء غير متوقعة. تم تسليط الضوء على خدوش واضحة في الهيكل الخارجي، لا تزال ظاهرة حتى في فيديوهات المعاينة، مع تفسير باهت من البائع بأن الأمر يعود إلى فرع شجرة سقط على السيارة في الممر.

كما لو أن الخدوش وحدها لم تكن كافية، ظهرت مشاكل مرتبطة بالوثائق. 

لم يكن عنوان السيارة (Title) متوفرًا بعد، ووصف بأنه "قادم" من الجهة المختصة، مما أضاف درجة من عدم اليقين للشراء. 

استخدم البائع حسابات مكررة للتواصل، مما أوحى للمهتمين بأن الأمور قد تكون أقل شفافية مما ينبغي.

وجود الأداء والمواصفات الفاخرة لم يكن كافيًا لتجاوز توقعات المشترين الذين ينتظرون مستوى أعلى من الاتقان في السيارات الفاخرة الفائقة الجودة. 

الخدوش، وإن كانت خارجية وبسيطة، تضع علامة استفهام حول العناية بالسيارة والاهتمام بالتفاصيل، وهي أشياء جدّية عند شراء سيارة تكلف أكثر من مئة ألف.

غياب الوثائق الرسمية واستعمال وسيلة وصف مثل "صديق يعرض السيارة"، مع التورية بأن البائع قد لا يكون مالكًا أصليا، كلها أضرت بثقة المزايدين. 

في المزادات مثل هذه، الثقة أمر أساسي. وأي عنصر من عناصر الشك، مهما صغر، يمكن أن يخفض السعر بشكل كبير.

على الرغم من أن السيارات بهذا المستوى عادة ما تجد مشترين بسرعة، فإن المزاد فشل في الوصول إلى السعر المطلوب من البائع (Reserve). 

أعلى عرض وصل حوالي 87,287 دولارًا، وهو أقل بكثير من توقعات صاحب السيارة، مما يعني أن القيمة الفعلية الملموسة للسيارة انخفضت بمقدار يقارب 33% من السعر الأصلي المطلوب بسبب الخدوش ومخاوف الملكية.

تأثير القصة تشكل درسًا مهمًا للبائعين والمشترين على حد سواء في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة. 

الجودة الخارجية ليست مجرد كماليات: المظهر والحالة الميكانيكية والشفافية في الملكية والوثائق كلها تؤثر على القيمة السوقية وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا أُهمل أحدها.

كما أنها تشير إلى أن المشترين في هذا السوق لا يكترثون فقط بالأرقام — القوة، المدى، الأداء — بل يبحثون أيضًا عن سيارة يبدو أنها قد رحبت بها العناية والاحترام منذ أصغر تفاصيلها. 

خدش صغير أو وثيقة مفقودة يمكن أن تهز الثقة وتخفض الطلب بشدة، حتى على سيارة ذات سعر أولي مرتفع جدًا.

لوسيد سيارات لوسيد سيارة كهربائية مزاد السيارات سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

رفع التعديات

محافظة الجيزة تبدأ تطوير ورفع كفاءة شارع الدكتور لاشين بحي الهرم

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول والجمال بنزلة السمان بالجيزة

قافلة طبية

فحص 1256 مواطنا في قافلة طبية مجانية بمركز مطوبس بكفر الشيخ

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد