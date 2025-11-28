شتاء مفاجئ يطرق أبواب تونس.. أمطار وثلوج ودرجة يقظة صفراء

أكدت نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية، أن تونس تعيش أجواء شتوية بامتياز، إذ بدأ المنخفض الجوي منذ أيام مصحوباً بتقلبات كبيرة في حالة الطقس، موضحة أن البلاد تشهد سقوطاً كبيراً لكميات وفيرة من الأمطار، لافتة إلى أن يعد ذلك خيراً كثيراً للتونسيين لما له من فوائد على القطاع الزراعي.

وأشارت «رمضاني» إلى تساقط الثلوج في المرتفعات الغربية، خاصة في الشمال الغربي للبلاد، مع تسجيل درجات حرارة باردة جداً، مضيفة أن «الشتاء دخل بشكل مفاجئ»، حيث انتقلت البلاد مباشرة من أجواء الصيف إلى برد الشتاء دون مقدمات.

تساقط الأمطار

وأفادت المراسلة بأن المعهد الوطني للرصد الجوي رفع درجة اليقظة إلى الصفراء، موضحة أن هذه الدرجة «لا تعني وجود خطورة مباشرة»، لكنها تستوجب الكثير من الحذر، خصوصاً مع استمرار تساقط الأمطار بكميات كبيرة.

ولفتت المراسلة إلى أن السلطات دعت إلى تجنّب الاقتراب من الأودية والمجاري المائية، خاصة في المناطق التي تعرف هطولاً غزيراً للأمطار، مشيرا إلى وجود توقعات بعواصف رملية محلية في الجنوب، مع التنبيه إلى الابتعاد عن المناطق الصحراوية رغم تأكيدها أن الوضع العام ليس خطيراً في كل الأحوال.

