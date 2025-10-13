قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في بالهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
السيسي: أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس السيسي والرئيس ترامب يصلان مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
الرئيس السيسي يرحب بالرئيس الأمريكي والمشاركين في “قمة شرم الشيخ للسلام”
أخبار البلد

قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا

اللواء طيار أح عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية
محمد إبراهيم

قال اللواء طيار أح عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية، أن المعارك والبطولات التي خاضها نسور مصر في حرب أكتوبر وفي معركة المنصورة الجوية أمام العدو، كتبت بأحرف من ذهب في تاريخ السجلات العسكرية.

وأضاف قائد القوات الجوية في لقاء له بمناسبة مرور 93 عاما على إنشاء القوات الجوية المصرية، والعيد 52 لنسور مصر، أن نسور مصر سطروا معجزة عسكرية خلال معركة المنصورة الجوية، حين إِنطلقوا في السماء ليخوضوا غمار أطـول معركـة جوية فى التاريخ الحديث محققين نصرا مزلزلا ومباغتا للعدو أفقده توازنه بعد أن فقد الكثير من طائراته، فعاد أدراجه رغم تفوقه النوعى والعددي فإستحقت معركة المنصورة الجوية بذلك بأن تكون واحدة مِن أهم وأعظم دروس القتال الجوي وأصدق برهان على الكفاءة القتالية والمهارات الإستثنائية لرجال القوات الجوية المصرية.

تحديث وتطوير القوات الجوية

وعن خطة تحديث وتطوير القوات الجوية، قال اللواء طيار أح عمرو عبد الرحمن صقر، أنه إنطلاقا من مكانة وقوة الدولة المصرية ودورها الريادي والمحوري فى المنطقة، أصدرت القيادة السياسية والعسكرية التوجيهات بضرورة تطوير وتحديث إمكانيات القوات المسلحة ومنها القوات الجوية التي شهدت فى السنوات الأخيرة تطورا نوعيا بإنضمام وتحديث الكثير من طرازات الطائرات متعددة المهام والهليكوبتر والطائرات الموجهة، مما ساهم فى زيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية وقدرتها على أداء كافة المهام بكفاءة وسرعة ودقة.

وأوضح أنه تم إجراء أعمال تطوير ورفع كفاءة لكافة القواعد الجوية والمطارات للتتناسب مع التطور الذي حدث في القوات الجوية، وإنشاء وتجهيز منشآت جديدة وفق أعلى المعايير العالمية وبما يضمن جاهزيتها لإستقبال وتشغيل أحدث طرازات الطائرات متعددة المهام والهليكوبتر المقرر إنضمامها قريباً للقوات الجوية، كما حرصت القوات الجوية على الإرتقاء بأساليب التدريب وتأهيل رِجال القوات الجوية فى كافة المراحل والتخصصات لإستيعاب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الطيران وأنظمة التسليح المتقدمة وذلك من خلال توفير مساعدات التدريب والمحاكيات الحديثة.

كذلك المشاركة المستمرة فى التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز التعاون الوثيق وتبادل الخبرات وتعظيم الإستفادة المتبادلة مع هذه الدول فى كافة المجالات وكان أخر هذه التدريبات المشتركة تدريب (النجم الساطع 2025) الذى شارك فيه عدد كبير من الدول الصديقة والشقيقة بقوات متعددة وتم فيه إستخدام تِكتيكات متنوعة مثلت تطورا نوعيا لهذا التدريب المشترك الهام.

مصر والطائرات الموجهة

وفي ظل ما شهدته الحرب الإيرانية الإسرائيلية من استخدام مكثف للطائرات الموجهة التي غيرت مفاهيم الحروب التقليدية والتي أثبتت قدرتها على تغيير موازين القوى لتصبح اليوم من بين العوامل المؤثرة فى الحروب، كشف قائد القوات الجوية أن مصر تصنف من الدول الرائدة في مجال استخدام الطائرات الموجهة حيث تمتلك العديد من الطرازات المختلفة التى تؤدى مختلف المهام بدقة وكفاءة عالية ، بالإضافة إلى قيام مصر بالتصنيع المشترك لهذه الطائرات الموجهة المتقدمة كما شاهدتم مجموعة منها فى المعرض الدولى للطيران.

 
خدمة المجتمع المدني

وعن دور القوات الجوية في خدمة المجتمع المدني، كشف اللواء طيار أح عمرو عبد الرحمن صقر أن القوات الجوية تشارك بطائراتها فى أعمال الخدمة الوطنية فى مجال البحث والإنقاذ والإسعاف الجوى والإخلاء الطبى بالإضافة إلى المسارعة فى تقديم يد العون للدول الشقيقة والصديقة والمساهمة في حالات الأزمات والكوارث التى تتعرض لها وكان من أبرز هذه الأعمال عمليات الإجلاء والإغاثة وإطفاء الحرائق فى عدة دول.

إسقاط المساعدات على غزة

وأوضح قائد القوات الجوية أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس وطبقاً لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة قامت القوات الجوية بتنفيذ العديد من عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية والطبية فى قطاع غزة، كما عملت القوات الجوية على نقل المرضى والمصابين منهم لتلقى العلاج إلى مصر.

معرض مصر الدولى للطيران والفضاء

وعن معرض مصر الدولي للطيران والفضاءـ أشار اللواء طيار أح عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية إن النجاحات الإستثنائية للنسخة الأولى من المعرض مثلت دافعا قويا للتخطيط لتنظيم النسخة الثانية خلال الفترة من 7-10/9/ ، موضحا أن النسخة القادمة ستكون أكثر تطورا من حيث عدد الدول المشاركة بالإضافة للعروض الجوية من مختلف دول العالم والعمل على زيادة مساحة المعرض  لإستيعاب عدد أكبر من الطائرات والشركات والجهات العارضة.

وفي نهاية اللقاء، وجه اللواء طيار أح عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية رسالة طمأنة إلى الشعب المصري بأن القوات الجوية قادرة على حماية سماء مصر بما تمتلكه من أنظمة متطورة وحديثة.

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
تويوتا
لوسيد
المخرج محمد عبد العزيز
