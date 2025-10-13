قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

عزة عاطف

كشفت شركة تويوتا أنها بصدد تطوير نظام طائرات مسيرة صغيرة لدعم المركبات عند القيادة على الطرق الوعرة والمسارات غير الممهدة، وفق مستند قدمته إلى إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA). 

الهدف من هذا الابتكار هو منح السائقين رؤية جوية إضافية تمكنهم من تحديد المخاطر التي لا تراها السيارة، مثل العوائق تحت الأرضية أو المخفية خلف التلال أو تركيب التضاريس الصعبة، بحيث يصبح التخطيط للمسار أكثر أمانًا.

كيف تعمل الفكرة وما المقصود بـ "ترى ما لا تراه السيارة"

تقوم الفكرة على تجهيز المركبة بطائرة صغيرة تُطلق أو تُحلق بالقرب منها، لالتقاط صور أو فيديوهات للمناطق المحيطة والمحيطة السفلية، وكذلك في بعض الأحيان فوق مستوى الأشجار لكشف التضاريس أو المواقع التي تتجاوز القدرة البصرية المباشرة للراكب. 

هذا من شأنه أن يفيد في مواقف يكون فيها الخروج من المركبة خطيراً أو غير ممكن، مثل المناطق الوعرة أو الطرق الوعرة جدًا.

التفاصيل الكاملة حول سيارة تويوتا الطائرة

النظام لا يزال قيد الاستكشاف ولم تُعلن بعد أي خطط إنتاجية رسمية.
معظم الرحلات المتوقعة للطائرات المسيرة ستكون بالقرب من المركبة، مع إمكانية تحليق فوق خط الأشجار لأغراض التوجيه أو الاستطلاع، لكن ضمن حدود الرؤية البصرية للمشغل غالبًا.

تويوتا قدمت ملاحظات على مقترح من وزارة النقل الأمريكية لتخفيف بعض القيود التنظيمية على استخدام الطائرات دون الحاجة لأن تكون ضمن خط رؤية المشغل دائمًا، وهو أمر قد يساعد هذا النوع من الأنظمة على الانتشار.

المزايا المحتملة

النظام إذا تم تطبيقه بنجاح يمكن أن يقدّم مزايا عدة منها:

  • تحسين الأمان على الطرق الوعرة والتضاريس الصعبة وذلك بتحديد مخاطر مثل الحفر أو الصخور أو الأجسام التي لا تراها الكاميرات المثبتة على المركبة.
     
  • مساعد السائق في اختيار مسارات أكثر أمانًا دون الحاجة للخروج من السيارة لفحص الطريق.
    يُحتمل أن يكون مفيدًا للأنشطة الميدانية أو الطوارئ أو الاستطلاع في المناطق البرية أو التي لا تتوفر فيها بنية تحتية للطرق.

القوانين الحالية للطائرات المسيرة قد تقيّد كثيرًا من الاستخدامات، خصوصًا فيما يتعلق بتحليقها خارج خط الرؤية البصرية للمشغل (BVLOS) أو فوق مناطق مأهولة.

سلامة النظام برمجيًا وتقنيًا: الربط بين الطائرة والمركبة يجب أن يكون موثوقًا، مع تأخر منخفض في البث الحي، مقاومة للظروف الجوية، وأمن ضد التشويش الخارجية.

التكلفة: مثل أي ابتكار جديد، التكاليف الأولية ستكون مرتفعة، وقد لا يكون كل المشترين مستعدين لدفعها ما لم يرى فائدة ملموسة.

القبول القانوني: حتى الآن، تويوتا تقول إنها لا تعلن عن المنتج، بل تستكشف الفكرة، مما يعني أنها في مرحلة مبكرة وغالبًا ما تحتاج إلى مراجعة تشريعات الطائرات المسيرة وكيفية استخدامها بالتزامن مع المركبات.

ترافق فكرة تويوتا طائرة مسيرة المركبة لتكشف ما لا تراه الكاميرات العادية تمثل أحد أكثر الابتكارات الطموحة في مجال السيارات حاليًا. 

وهي تحاكي الحاجة الفعلية لتجربة قيادة أكثر أمانًا خاصة في ظروف صعبة أو خارج الشبكة. 

رغم أنها ليست جاهزة بعد للإنتاج، إلا أنها تعكس كيف أن شركات السيارات لا تقتصر الآن على مجرد تحسين المحركات والتوجيه بل تبحث أيضًا في ابتكارات رؤية وتجربة المستخدم.

