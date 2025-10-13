قرار عاجل من المحكمة الاقتصادية بشأن موعد أولى جلسات محاكمة قمر الوكالة

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 26 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة صانعة المحتوى المعروفة باسم "قمر الوكالة"، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت تحريات الجهات الأمنية بأن المتهمة اعتادت الظهور في مقاطع مصورة مثيرة للجدل، تعمدت خلالها استخدام عبارات خارجة وإيحاءات صريحة بهدف إثارة الجدل، وزيادة نسب المشاهدة والتفاعل.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تحركت قوة أمنية إلى محل إقامتها في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبطها.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بامتلاكها للمقاطع المتداولة، وأوضحت أن الهدف من نشرها كان تحقيق أرباح مادية من المشاهدات عبر منصة "تيك توك" وغيرها من المنصات الرقمية.