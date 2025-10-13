قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ
جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ
إيهاب عمر

لقيت تلميذة مصرعها وأصيب 10 آخرون في حادث سقوط تروسيكل وقع صباح اليوم الإثنين، بترعة حواس بقرية منقباد بمحافظة أسيوط.

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بترعة

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بترعة حواس بقرية منقباد.

غرق تلميذة في مصرف مائي 


إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري. 
وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالاشتراك مع الأهالي من انتشال " سمر محمد عبد القادر"  5 أعوام، جثه هامدة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى علوان.


كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال كلا من "  سهيله أحمد على"  4 أعوام،و " وعد معتز عبد القادر"  5 أعوام، و “ نورهان مرسى على” 11 عامًا، و " جنا إبراهيم على"  8 أعوام، و " جنا محمود محمد"  6 أعوام، و " بسمه أحمد على “  9 أعوام، و”عدي محمود منصور"  5 أعوام، و “ مليكه حسين محمد” 6  أعوام ، و “ رقيه عبد الله منصور” 5 أعوام، و " عبد الله منصور  " 7 أعوام، مصابين ما بين اختناق وغيبوبة وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث سقوط تروسيكل أسيوط ترعة حواس مركز شرطة أسيوط سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بترعة

