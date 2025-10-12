قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: كان يمكن إنقاذ 20 ألفا من الموت في غزة
بدء التوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا في هذا الموعد
خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق
تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم
شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا
أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي.. وتتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: يجب غسل الفم والتطيب قبل الصلاة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
بحث جديد يكشف عن الآثار الجانبية لأدوية إنقاص الوزن مثل أوزيمبيك.. تفاصيل

أوزيمبيك
هاجر هانئ

سلط بحث حديث الضوء على تأثير جانبي جديد و"غير عادي" لأدوية إنقاص الوزن مثل Ozempic وهذا يمكن أن يتداخل مع فحوصات التصوير الطبي الحرجة، أثارت هذه النتيجة مخاوف بين المتخصصين في الرعاية الصحية فيما يتعلق بالآثار المترتبة على تشخيص المرضى وعلاجهم.

تزايد شعبية أدوية GLP-1


ارتفعت شعبية أدوية GLP-1 (الببتيد الشبيه بالجلوكاجون)، المصممة في الأصل لإدارة مرض السكري من النوع 2، بسبب قدراتها على إنقاص الوزن. في الولايات المتحدة، أبلغ ما يقرب من 12٪ من البالغين عن استخدام دواء GLP-1 مثل Ozempic. بين عامي 2019 و2023، زاد استخدام هذه الأدوية بنسبة مذهلة بنسبة 700٪، مما يشير إلى اتجاه كبير في استراتيجيات إدارة الوزن.

التأثير على التصوير الطبي


تكشف أحدث النتائج، التي قدمها باحثون من التحالف الطبي في المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للجمعية الأوروبية للطب النووي، أن أدوية GLP-1 قد تشوه نتائج التصوير المقطعي المحوسب بالإصدار البوزيتروني (PET-CT). 

هذه الفحوصات ضرورية لتشخيص الحالات الخطيرة، بما في ذلك السرطان. 

وحددت الدراسة أنماطا غير طبيعية من امتصاص FDG (فلوروديوكسي جلوكوز) في المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية، مما يؤدي إلى سوء تفسيرات محتملة لنتائج المسح الضوئي.

وصرح دكتور بيتر ستروهال، المدير الطبي في التحالف الطبي والمؤلف الرئيسي للدراسة، أثناء حديثه إلى نيويورك بوست: "لاحظنا امتصاصا غير عادي في أحد مرضانا على ناهض GLP-1، مما دفع إلى مراجعة أوسع عبر شبكتنا. وجدنا أن هذه الأنماط المتغيرة شائعة بشكل متزايد، ومع ذلك لا يوجد حاليا توجيه وطني أو دولي في المملكة المتحدة لمعالجة هذه القضية الناشئة."

بدائل حقن التخسيس

عواقب سوء التفسير


الآثار المترتبة على هذه النتائج مثيرة للقلق. قد يؤدي سوء قراءة أنماط امتصاص FDG إلى اختبارات غير ضرورية، وتدريج السرطان غير الصحيح، وتأخير علاج المرضى. يؤكد الخبراء على أهمية التعرف على الامتصاص المميز المرتبط بأدوية GLP-1 لتجنب القلق والتدخلات غير الضرورية. وأضاف ستروهال: "إن التعرف على هذه الأنماط يضمن حصول المرضى على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، دون الالتفافات أو الشك".
في حين أن الباحثين لا يوصون بالتوقف عن استخدام أدوية GLP-1 قبل الخضوع لفحوصات PET-CT، إلا أنهم ينصحون المتخصصين في التصوير بتوثيق تاريخ أدوية المرضى بدقة. ستساعد هذه الممارسة في التفسير الصحيح لنتائج المسح الضوئي أثناء وضع المبادئ التوجيهية الرسمية.
يهدف فريق البحث إلى توسيع نطاق جمع البيانات عبر المزيد من مراكز التصوير لتعزيز الأدلة على المبادئ التوجيهية الوطنية المستقبلية. كما يخططون للتعاون دوليا لضمان تفسيرات PET-CT متسقة وموثوقة للمرضى في جميع أنحاء العالم. مع استمرار نمو الطلب على أدوية GLP-1، يصبح فهم آثارها على التصوير الطبي أمرا بالغ الأهمية بشكل متزايد لسلامة المرضى.

المصدر:timesnownews

