ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوفان

يعد الشوفان من الأطعمة المفيدة التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم بفضل احتوائه على ألياف "البيتا جلوكان" التي تعمل على امتصاص الدهون الزائدة من الجسم. كما يمنح إحساساً طويلاً بالشبع، مما يجعله مثالياً للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية لتقليل الوزن.



إضافة إلى ذلك، يساهم الشوفان في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، ويحتوي على مضادات أكسدة تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكري.

نصائح إضافية:

يمكن تناول الشوفان بارداً بإعداده في الليلة السابقة فيما يعرف بـ"الشوفان الليلي"، حيث يُنقع الشوفان في الحليب ويُترك في الثلاجة حتى الصباح.

لمن يفضلون الطعم الغني، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني أو ملعقة من الزبادي الطبيعي لزيادة البروتين.

وللأطفال، يمكن إضافة القليل من الكاكاو الخام والعسل ليصبح طعمه لذيذاً ومغرياً دون الحاجة إلى سكريات صناعية.