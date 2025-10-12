قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البث الإسرائيلية: منسق شؤون المحتجزين أبلغ العائلات بأن عملية الإفراج عن ذويهم ستبدأ صباح الغد
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح وفقا لاتفاق شرم الشيخ
تبادل إطلاق نار بين أفغانستان وباكستان.. وطالبان تزعم: سيطرنا على مواقع على الحدود
إذاعة جيش الاحتلال: حماس تعمل على تجميع المحتجزين في مكان واحد
ارتفاع جديد في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
من الصباحية.. أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها مع إلهام شاهين
بعد دونالد ترامب.. 4 رؤساء يحلمون بالحصول على جائزة نوبل للسلام
نشر مقاطع فيديو خادشة.. كروان إسكندرية يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
قلعة تل الخروبة في سيناء.. كشف أثري فريد يعيد رسم خريطة القوة العسكرية لمصر القديمة
خبير أثري: طريق حورس الحربي انطلق منه جيش مصر القديم نحو العالم
سفارة قطر : سيتم نقل المتوفين في حادث طريق شرم الشيخ إلى الدوحة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
سعيد فراج

أقيم مساء أمس السبت، العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث بحضور فريق الفيلم ، المنتجين محمد الشريف ومحمد طنطاوي  والمخرج هشام الرشيدي.

 وحضر من الفنانين أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت  والطفلة ليا واحمد البايض ، ومن المؤلفين كريم هشام وأحمد حليم وحامد الشراب ومصطفى عسكر ، والمطربة جنات التي قدمت أغنية الفيلم .

العرض الخاص لفيلم أوسكار

وشهد العرض الخاص حضور  مكثف من جانب نجوم الفن والاعلام والرياضة ، الذين حرصوا على تقديم التهنئة لفريق الفيلم ، ومنهم أمير كرارة ومصطفى قمر وسوزان نجم الدين وأحمد خالد صالح والمخرج شادي علي وشيكابالا وآخرين. 

كما شهد العرض الخاص حضور كبير من جانب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، حيث أشاد الخضور بالمستوى العالي للفيلم الذي احتوى على جرع  مكثفة من مشاهد الاكشن والتشويق ، بالإضافة إلي مشاهد دراما مؤثرة ولحظات أكشن صعبة ولمحات كوميدية .

العرض الخاص لفيلم أوسكار 

وكانت الجهة المنتجة لفيلم أوسكار عودة الماموث قد أطلقت مؤخرا الإعلان الرسمي الأول لفيلمها المنتظر ، الذي يعتبر أضخم إنتاج سينمائي في الشرق الأوسط وأول تجربة سينمائية من نوعها في مصر والعالم العربي.

يُظهر الإعلان الرسمي لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار.

العرض الخاص لفيلم أوسكار

ويبرز الإعلان عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية توحي بفيلم مميز يتجاوز التوقعات.

من المنتظر طرح الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء المقبل ، مع خطط لعرضه في دور السينما العالمية، ما يجعله خطوة غير مسبوقة في صناعة السينما المصرية والعربية.

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

فيلم أوسكار - عودة الماموث

“أوسكار - عودة الماموث” هو انتاج بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف"  وتريند"محمد طنطاوي" وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

