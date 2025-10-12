بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

أقيم مساء أمس السبت، العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث بحضور فريق الفيلم ، المنتجين محمد الشريف ومحمد طنطاوي والمخرج هشام الرشيدي.

وحضر من الفنانين أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت والطفلة ليا واحمد البايض ، ومن المؤلفين كريم هشام وأحمد حليم وحامد الشراب ومصطفى عسكر ، والمطربة جنات التي قدمت أغنية الفيلم .

وشهد العرض الخاص حضور مكثف من جانب نجوم الفن والاعلام والرياضة ، الذين حرصوا على تقديم التهنئة لفريق الفيلم ، ومنهم أمير كرارة ومصطفى قمر وسوزان نجم الدين وأحمد خالد صالح والمخرج شادي علي وشيكابالا وآخرين.

كما شهد العرض الخاص حضور كبير من جانب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، حيث أشاد الخضور بالمستوى العالي للفيلم الذي احتوى على جرع مكثفة من مشاهد الاكشن والتشويق ، بالإضافة إلي مشاهد دراما مؤثرة ولحظات أكشن صعبة ولمحات كوميدية .

وكانت الجهة المنتجة لفيلم أوسكار عودة الماموث قد أطلقت مؤخرا الإعلان الرسمي الأول لفيلمها المنتظر ، الذي يعتبر أضخم إنتاج سينمائي في الشرق الأوسط وأول تجربة سينمائية من نوعها في مصر والعالم العربي.

يُظهر الإعلان الرسمي لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار.

ويبرز الإعلان عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية توحي بفيلم مميز يتجاوز التوقعات.

من المنتظر طرح الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء المقبل ، مع خطط لعرضه في دور السينما العالمية، ما يجعله خطوة غير مسبوقة في صناعة السينما المصرية والعربية.

“أوسكار - عودة الماموث” هو انتاج بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف" وتريند"محمد طنطاوي" وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.