إحلال وتجديد 5 مدارس جديدة فى مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لاحد أبناء مطروح على جهوده في المشاركة المجتمعية المخلصة لخدمة أبناء مطروح، مع استعداده الي دعم إنشاء وإحلال وتجديد عدد من مدارس التعليم المجتمعي بمحافظة بمطروح في إطار جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في القرى والتجمعات ومنع التسرب التعليمي.

جاء ذلك خلال مناقشة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد لمبادرة المشاركة المجتمعية لإحلال وتجديد عدد ٥ مدارس بحضور نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والحاج فاروق ابو ظاوة المتبرع وممثل زايد مدير التعليم المجتمعى وعلاء عافية مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح ، والمهندس طارق القبانى والمهندسة ياسمين عبد الكريم بفرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح.

ويضم برتوكول التعاون والمشاركة المجتمعية بالتبرع برفع كفاءة أو احلال وتجديد عدد (٥) مدارس مجتمعية بمدينة برانى غرب محافظة مطروح وهى مدارس تجمعات ربيع والحرش، والشعر اوى وعمر بن الخطاب والخروبة، وتجهيزها بالأثاث المدرسي وزي للتلاميذ المقيدين بهذه المدارس.

كما وجه محافظ مطروح لتوجيه لجنة من مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير إلى منطقة الطوارسة بقرية شماس ببرانى ،ودراسة إدراج المدرسة في أعمال الإحلال والتجديد نظراً لارتفاع الكثافة بها وحاجتها إلى الإحلال والتجديد حرصاً على توفير مكان مناسب للطلاب ومنع تسربهم من التعليم.

يأتى ذلك بهدف تقديم افضل خدمة لصالح أهالي وأطفال مدارس تعليم المجتمعي بالمحافظة وانطلاقا من الدور المجتمعي للدولة في دعم منظومة التعليم وإيمانا بأهمية شراكة الفعالة بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني ورجال الاعمال في تحقيق التنمية المستدامة لاسيما في قطاع التعليم المجتمعي الذي يعد أحد الركائز الاساسية لمواجهة التسرب من التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.