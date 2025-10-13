قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
أفضل دعاء قبل النوم.. 15 آية قرآنية داوم عليها النبي كل ليلة
حريق هائل يلتهم دير تاريخي في إيطاليا
ترامب: العالم يعيش لحظة تاريخية.. والشرق الأوسط يشهد تحولا غير مسبوق
تأثير النعاس على الوضوء والصلاة.. الإفتاء توضح
الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين
هذه آلية التسليم.. إسرائيل تعتزم الإفراح عن الأسرى فجر اليوم الإثنين
ترامب: الحرب انتهت في غزة.. وبدء مهمة إعادة إعمار القطاع بسرعة
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ثورة M5 على الأبواب.. منتجات آبل القادمة تخفي مفاجآت غير مسبوقة

شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل لإطلاق تحديث واسع النطاق لخط إنتاج أجهزة Mac في عام 2026، وذلك من خلال طرح مجموعة جديدة من الأجهزة المدعومة بالجيل القادم من معالجاتها M5، وفقا لتقرير نشره موقع AppleInsider.

البداية مع MacBook Pro بنهاية 2025؟

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يكون MacBook Pro أول الأجهزة التي ستصل بالمعالج الأساسي M5، وقد يظهر في الأسواق قبل نهاية عام 2025، أما الإصدارات الأقوى، المزودة بشرائح M5 Pro وM5 Max، فمن المرجح إطلاقها في الربع الأول من عام 2026.

رموز داخلية واختبارات متقدمة

أفادت مصادر مطلعة على تطوير نظام "macOS Tahoe" واختبارات الأداء، أن جهاز MacBook Pro الذي يحمل الرمز الداخلي J704 بات قريبا من مرحلة الإطلاق، وهو خَلَف لجهاز M4 MacBook Pro الذي عُرف بالرمز J604، ويجري حاليا اختبار الجهاز الجديد باستخدام إصدار مخصص من نظام macOS Tahoe بإصدار 26.0.2.

ومن المؤشرات الدالة على قرب الإطلاق؛ تراجع مخزون طرازات MacBook Pro الحالية في متاجر آبل، وهي عادة تسبق إطلاق الإصدارات الجديدة. 

كما أدرجت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) رقم طراز جديد يعتقد أنه يخص MacBook Pro بمعالج M5، ما يشير إلى احتمال صدوره أواخر 2025.

MacBook Air بمعالج M5 قادم في مطلع 2026

بعد إصدار MacBook Pro؛ تستعد آبل لكشف النقاب عن طرازي MacBook Air بمعالجات M5، واللذان سيحملان الرمزين الداخليين J813 وJ815. 

ومن المتوقع أن يحتفظ هذان الطرازان بقياسي الشاشة 13 و15 بوصة كما في الجيل السابق، على أن يصدر الجهاز بنظام macOS 26.2 في أوائل عام 2026.

طرازات MacBook Pro الأعلى أداء

أما طرازات MacBook Pro الأعلى أداء، والمزودة بمعالجات M5 Pro وM5 Max، فتحمل الرموز J714 وJ716، ويتوقع أن تصل في الربع الأول من عام 2026 أيضا، مع استمرارها في تقديم قياسي الشاشة 14 و16 بوصة.

تحديثات لـ Mac mini وMac Studio

وفي النصف الثاني من العام، تخطط آبل كذلك لإطلاق طرازات محدثة من Mac mini وMac Studio، ويتوقع وصولها بحلول صيف 2026 مع إصدار macOS 26.4. 

وقد تتضمن هذه التحديثات أيضا إشارات إلى جهاز iMac جديد يحمل الرمز J833ct، رغم أن التفاصيل حوله ما تزال محدودة.

تحديث شامل لعائلة Mac في الأفق

ويبدو أن آبل- مع هذه الموجة من التحديثات- تستعد لتقديم أكبر تجديد شامل لعائلة أجهزة Mac منذ سنوات؛ عبر إدخال معالجات أكثر قوة، وتحسينات ملموسة في الأداء، تبدأ أواخر 2025 وتمتد عبر عام 2026.

