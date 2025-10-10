تصميم فخم وابتكارات جديدة.. آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في 2026

من المتوقع أن تكشف آبل عن أول آيفون قابل للطي في العام المقبل، مما أثار تساؤلات واسعة حول شكل الجهاز وميزاته.

ومع اقتراب موعد الإطلاق، بدأت التسريبات والشائعات تتداول حول آيفون قابل للطي، مما يمنحنا لمحة مبكرة عن الهاتف القابل للطي.

وفي أحدث التسريبات، يتوقع أن يأتي iPhone Fold بإطار فخم مكون من التيتانيوم والألمنيوم، وهي المرة الأولى التي قد تستخدم فيها آبل هيكلا مكونا من معدنين في هواتفها.

تسريب تصميم iPhone Fold

وفقا للمحلل جيف بو، من المتوقع أن يتم تصنيع إطار iPhone Fold باستخدام مزيج من التيتانيوم والألمنيوم، كما أشار بو إلى أن آبل تخطط لاستخدام المزيد من التيتانيوم في منتجاتها المستقبلية، خاصة في iPhone Air القادم و iPhone Fold، اللذين من المتوقع أن يطلقا في 2026.

وكان المحلل مينغ-تشي كو قد أفاد في وقت سابق باستخدام آبل لمواد متعددة في هواتفها القابلة للطي.

تفاصيل التصميم

رغم أن الإطار سيكون مزيجا من الألومنيوم والتيتانيوم، إلا أن المفصل الذي يدير وظيفة الطي سيصنع من الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم، وأضاف بو أن هذه الأجزاء قد تصنع باستخدام Liquidmetal، مما قد يعزز من متانة الجهاز.

شاشة وتصميم الكتاب

إلى جانب هذه التحسينات، يشاع أن iPhone Fold سيحمل تصميما قابلا للطي على شكل كتاب، وقد يأتي بتصميم رقيق مشابه لـ Samsung Galaxy Z Fold 7، ومن المتوقع أن يكون سمك الجهاز حوالي 4.5 مم عند فتحه بالكامل، كما يقال إنه سيحمل شاشة رئيسية بحجم 7.8 بوصة وشاشة غلاف بحجم 5.5 بوصة.

موعد الإطلاق

من المتوقع أن يتم إطلاق iPhone Fold جنبا إلى جنب مع طرازات iPhone 18 Pro في سبتمبر 2026، وحتى يتم التأكد من هذه التسريبات، سيتعين على المستخدمين الانتظار حتى موعد الإطلاق لمعرفة شكل الهاتف النهائي وكيفية منافسته مع الهواتف القابلة للطي الأخرى في السوق.