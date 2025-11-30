الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف غزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
الداخلية تحيل أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
التنمية الحضرية: جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية.. و«جولف كار» بديلة للسيارات
أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف مناطق بقطاع غزة
أ ش أ

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأحد/، عمليات قصف وإطلاق النار طالت عديد المناطق في قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات قصف وإطلاق نار مكثف من الطيران المروحي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال 6 غارات شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.


وفي خان يونس، أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذيفة على منزل ببلدة بني سهيلا شرقا.


وفي سياق متصل.. اعتدى مستوطنون على أراضي زراعية في الفارسية بالأغوار الشمالية وخربوا شبكات المياه المعدة للزراعة المروية على عشرات الدونمات في المنطقة، كما هاجمت مجموعة من المستوطنين أراضي الفلسطينيين في سهل المسعودية، وقامت بقص إمدادات مياه الري للأرض، وسرقة عداد المياه فيها.
 

طيران الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف إطلاق النار قطاع غزة اتفاق وقف إطلاق النار

