الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأحد/، عمليات قصف وإطلاق النار طالت عديد المناطق في قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات قصف وإطلاق نار مكثف من الطيران المروحي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال 6 غارات شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وفي خان يونس، أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذيفة على منزل ببلدة بني سهيلا شرقا.



وفي سياق متصل.. اعتدى مستوطنون على أراضي زراعية في الفارسية بالأغوار الشمالية وخربوا شبكات المياه المعدة للزراعة المروية على عشرات الدونمات في المنطقة، كما هاجمت مجموعة من المستوطنين أراضي الفلسطينيين في سهل المسعودية، وقامت بقص إمدادات مياه الري للأرض، وسرقة عداد المياه فيها.

