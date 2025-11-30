قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
ديني

منح جائزة الشيخ أبوبكر للتميّز لرئيس وزراء ماليزيا

رئيس وزراء ماليزيا ومفتي الهند و الدكتور عبد الحكيم الأزهري
رئيس وزراء ماليزيا ومفتي الهند و الدكتور عبد الحكيم الأزهري

أعلن الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ أبوبكر مفتي الهند اختيار دولة رئيس وزراء ماليزيا، ي.أ.ب. داتو سري أنور إبراهيم، لنيل جائزة الشيخ أبوبكر للتميّز في دورتها الأولى.

 جاء هذا الاختيار تقديرًا لإسهاماته الرائدة في تعزيز التلاحم الاجتماعي، والارتقاء بالمجتمعات عبر التعليم والتمكين الاجتماعي، إضافة إلى دوره البارز في ترسيخ قيم السلام على المستوى العالمي.

ويُعدّ هذا التكريم اعترافًا بمسيرته الحافلة وجهوده المستمرة في خدمة الإنسانية.

ومن المقرر أن يُقام حفل تسليم الجائزة خلال شهر ديسمبر القادم في جمهورية الهند.

رئيس وزراء ماليزيا ومفتي الهند و الدكتور عبد الحكيم الأزهري

كان مسجد بوترا بمدينة بوتراجايا في ماليزيا قد شهد الملتقى الدولي لختم صحيح مسلم، الذي يُقام بمشاركة نخبة من العلماء البارزين من مختلف بلدان العالم،تحت رعاية الحكومة الماليزية.

 ويتولى الإشراف على الجلسة الختامية المفتي العام للهند، الشيخ أبوبكر احمد.   كما يفتتح رئيس الوزراء الماليزي داتو سري أنور إبراهيم أعمال الملتقى.

وقد نُظّم هذا البرنامج بهدف ترسيخ التراث الإسلامي ونشره في المجتمعات المعاصرة من خلال قراءة الحديث الشريف الذي يُعد المرجع الثاني بعد القرآن الكريم لدى المسلمين. وكان الملتقى قد انطلق في التاسع عشر من الشهر الجاري، وتولى عدد من العلماء قيادة جلسات القراءة اليومية.

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من المشاريع التي تُطلقها وزارة الشؤون الدينية الماليزية تحت مظلة سياسة "ماليزيا المدنية – مَدَني"، دعمًا لنشر الإسلام التقليدي وتعزيز حضوره. وقد بدأت اللقاءات السنوية للحديث الشريف في يوليو 2023 في مسجد بوترا، بإشراف المفتي العام للهند عقب منحه وسام مَعْل الهجرة، وهو أعلى تكريم تمنحه الحكومة الماليزية للعلماء.

وشارك في المجلس ألف مستمع ممن تم اختيارهم بعناية، ويستمر البرنامج على مدى اثني عشر يومًا تُتلى خلالها أحاديث صحيح مسلم كاملًا. ويشرف وزير الشؤون الدينية د. محمد نعيم بن مختار على مجريات الدرس.

وحضر الجلسة الختامية إلى جانب المفتي العام للهند، إمام المسجد الكبير في الهند د. محمد عبد الحكيم الأزهري، إضافة إلى عدد من كبار العلماء، منهم: الشيخ وان محمد إسحاق الدين، والشيخ محمد الحسن، والشيخ حسين عبد القادر اليوسفي، والشيخ نور الدين مربع المكي، والدكتور ناجي العربي.

الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري مفتي الهند رئيس وزراء ماليزيا سري أنور إبراهيم جائزة الشيخ أبوبكر للتميّز

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

