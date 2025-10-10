هل جهازك مؤهل؟.. إليك كل ما تحتاج معرفته عن تحديث آبل iOS 26.1

أطلقت آبل النسخة الثانية من النسخة التجريبية العامة لنظام iOS 26.1 لأجهزة آيفون المؤهلة، والذي يتماشى مع النسخة المطورة التي تم طرحها في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويشمل تحسينات في قابلية الاستخدام، عناصر واجهة محسنة، وبعض التغييرات التصميمية التي تم التراجع عنها.

ومن أبرز الإضافات في هذا التحديث هو إيماءة السحب الجديدة لإغلاق التنبيهات والمؤقتات، إلى جانب واجهة مستخدم أكثر نظافة واتساقا، بالإضافة إلى ذلك، يعزز التحديث التحكم في إعدادات الصوت والميكروفون، بالإضافة إلى تعديلات طفيفة في تخطيط القوائم النظامية بينما تواصل آبل تحسين تجربة iOS 26 بشكل عام.

ونظرا لأن النسخة العامة من iOS 26.1 تحافظ على معظم التغييرات التي تم تقديمها في النسخة الأخيرة من البيتا المطور، فمن المتوقع أن يتم نقل هذه الميزات الجديدة إلى الإصدار النهائي المرتقب في بداية الشهر المقبل.

مميزات iOS 26.1 البيتا العامة 2

- التحكم في التنبيهات والمؤقتات: أبرز ما يميز هذا التحديث هو إضافة إيماءة "السحب لإيقاف" للتنبيهات والمؤقتات، في iOS 26، جعلت آبل هذه الأدوات أسهل في الاستخدام من خلال الأزرار الأكبر لتحسين الوصول إليها. والآن، بدلا من النقر لإيقاف التنبيه، يتعين على المستخدمين سحب الشاشة، مما يساعد في منع إغلاق التنبيهات عن طريق الخطأ أثناء محاولة الضغط على زر "التأجيل". تنطبق نفس الإيماءة أيضا على المؤقتات.

- تحسينات التحكم في الميكروفون والصوت: تم إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ضبط مدخلات الميكروفون الخارجي مباشرة من مركز التحكم. يمكنهم أيضا اختيار المكان الذي تحفظ فيه الملفات الصوتية المسجلة محليا، مما يوفر مرونة وتحكم أكبر في التسجيلات التي يتم إجراؤها باستخدام الميكروفونات المتصلة.

- آبل تتراجع عن بعض تغييرات البيتا 1: تم استعادة لون الأحداث في التقويم إلى أسلوبه الأصلي من iOS 26، مما استبدل التعبئة باللون الكامل التي كانت قد أُدخلت في النسخة السابقة.

- تحديثات واجهة المستخدم: تم تعديل تنسيق أسماء مجلدات التطبيقات وعناوين الإعدادات ليتم محاذاتها لليسار من أجل مظهر أكثر اتساقا، يتضمن التحديث أيضا بعض التعديلات الطفيفة حيث تواصل آبل تحسين واجهة المستخدم عبر الإصدارات البيتا المستمرة.

الأجهزة المؤهلة لتثبيت iOS 26.1 البيتا العامة 2

- سلسلة آيفون 17: وتشمل طراز iPhone 17 و iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max و iPhone 17 Air

- سلسلة آيفون 16: من بينها iPhone 16 و iPhone 16 Plus iPhone 16 Proو iPhone 16 Pro Max و iPhone 16e

- سلسلة آيفون 15 : iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max

سلسلة آيفون 14 : iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Proو iPhone 14 Pro Max

- سلسلة آيفون 13: iPhone 13 و iPhone 13 mini و iPhone 13 Proو iPhone 13 Pro Max

- سلسلة آيفون 12: iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max

- سلسلة آيفون 11: iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max

- iPhone SE (الجيل الثاني وما بعده)

كيفية تثبيت iOS 26.1 البيتا العامة 2

- اشترك في البيتا العامة عبر موقع آبل الرسمي على الإنترنت.

- على جهاز آيفون، اذهب إلى الإعدادات > عام > تحديث البرامج.

- اضغط على خيار تحديثات البيتا واختر iOS 26.1 Public Beta.

- عد إلى صفحة تحديث البرامج وانتظر حتى يظهر التحديث.

- وافق على شروط آبل وابدأ عملية التنزيل.

- سيبدأ التثبيت بعد اكتمال التنزيل.

- بعد التثبيت، يمكن إعادة تشغيل الجهاز لتطبيق التحديث بالكامل.