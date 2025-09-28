ميزة مذهلة في iOS 26 تحول صورك العادية إلى 3D بضغطة زر

أطلقت شركة آبل ميزة جديدة تحمل اسم مشاهد الفراغ Spatial Scenes ضمن تحديث iOS 26، لتكون واحدة من أبرز الإضافات الذكية التي تقدمها الشركة في تطبيق الصور على هواتف آيفون، الذي حصل بدوره على إعادة تصميم شاملة أعادت الواجهة المعتمدة على علامات التبويب التي تخلت عنها آبل العام الماضي.





تحويل الصور من 2D إلى 3D بلمسة واحدة



تعتمد ميزة مشاهد الفراغ على تقنيات الرؤية الحاسوبية ومحرك Neural Engine، المدمج في هواتف آيفون، لتحويل الصور العادية ثنائية الأبعاد إلى صور ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة.

وتمنح هذه الميزة الجديدة المستخدم إمكانية استكشاف عمق الصورة بمجرد تحريك الهاتف، مما يضفي إحساسا واقعيا يشبه النظر من نافذة إلى المشهد.





كيفية تفعيل الميزة؟



لتجربة مشاهد الفراغ، يمكن اتباع الخطوات التالية على جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 26:



- افتح تطبيق الصور.



- اختر صورة من مكتبتك.



- اضغط على زر “مشاهد الفراغ” على شكل سداسي في الزاوية العليا اليمنى.



- سيقوم الجهاز بعرض حركة قصيرة أثناء معالجة الصورة، وقد يستغرق الأمر بضع ثوان.



- بعد اكتمال التحويل، يمكنك إمالة الهاتف لمشاهدة التأثير الثلاثي الأبعاد.



ملاحظة: الميزة لا تعمل مع لقطات الشاشة Screenshots، حيث لن يظهر زر مشاهد الفراغ عند فتحها في تطبيق الصور.



وإذا لم يظهر الزر في التطبيق، يمكنك تفعيله يدويا عبر:



- الإعدادات > التطبيقات > الصور > تفعيل خيار “التحكم في إنشاء الصور الفراغية”.

تحويل الصور من 2D إلى 3D على آيفون



ليست مقتصرة على الصور الحديثة



واحدة من أبرز نقاط قوة الميزة هي أنها تعمل على الصور القديمة، بل وحتى تلك التي التقطت بكاميرات أخرى غير آيفون، وعند تحويل صورة طبيعة مثل مشهد جبلي أو منظر طبيعي، يحصل المستخدم على انطباع بأنه ينظر إلى المشهد من نافذة حقيقية.