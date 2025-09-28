قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة مذهلة في iOS 26 تحول صورك العادية إلى 3D بضغطة زر

iOS 26
iOS 26
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة آبل ميزة جديدة تحمل اسم مشاهد الفراغ Spatial Scenes ضمن تحديث iOS 26، لتكون واحدة من أبرز الإضافات الذكية التي تقدمها الشركة في تطبيق الصور على هواتف آيفون، الذي حصل بدوره على إعادة تصميم شاملة أعادت الواجهة المعتمدة على علامات التبويب التي تخلت عنها آبل العام الماضي.



تحويل الصور من 2D إلى 3D بلمسة واحدة


تعتمد ميزة مشاهد الفراغ على تقنيات الرؤية الحاسوبية ومحرك Neural Engine، المدمج في هواتف آيفون، لتحويل الصور العادية ثنائية الأبعاد إلى صور ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة. 

وتمنح هذه الميزة الجديدة المستخدم إمكانية استكشاف عمق الصورة بمجرد تحريك الهاتف، مما يضفي إحساسا واقعيا يشبه النظر من نافذة إلى المشهد.



كيفية تفعيل الميزة؟

لتجربة مشاهد الفراغ، يمكن اتباع الخطوات التالية على جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 26:

- افتح تطبيق الصور.

- اختر صورة من مكتبتك.

- اضغط على زر “مشاهد الفراغ” على شكل سداسي في الزاوية العليا اليمنى.

- سيقوم الجهاز بعرض حركة قصيرة أثناء معالجة الصورة، وقد يستغرق الأمر بضع ثوان.

- بعد اكتمال التحويل، يمكنك إمالة الهاتف لمشاهدة التأثير الثلاثي الأبعاد.

ملاحظة: الميزة لا تعمل مع لقطات الشاشة Screenshots، حيث لن يظهر زر مشاهد الفراغ عند فتحها في تطبيق الصور.

وإذا لم يظهر الزر في التطبيق، يمكنك تفعيله يدويا عبر:

- الإعدادات > التطبيقات > الصور > تفعيل خيار “التحكم في إنشاء الصور الفراغية”.

تحويل الصور من 2D إلى 3D على آيفون


ليست مقتصرة على الصور الحديثة


واحدة من أبرز نقاط قوة الميزة هي أنها تعمل على الصور القديمة، بل وحتى تلك التي التقطت بكاميرات أخرى غير آيفون، وعند تحويل صورة طبيعة مثل مشهد جبلي أو منظر طبيعي، يحصل المستخدم على انطباع بأنه ينظر إلى المشهد من نافذة حقيقية.



دمج ذكي مع شاشة القفل والويدجت

يمكن أيضا استخدام الصور ثلاثية الأبعاد الناتجة كخلفية ديناميكية لشاشة القفل، حيث تتكامل مع الساعة الديناميكية لإبراز العمق. ويظهر هذا التأثير أيضا عند استخدام ويدجت الصور على الشاشة الرئيسية.

لضبط صورة قفل الشاشة على وضع مشاهد الفراغ:

- اضغط مطولا على شاشة القفل والهاتف غير مقفل.

- اختر تخصيص.

- اضغط على الزر السداسي لتحويل الخلفية إلى مشهد ثلاثي الأبعاد.
 

تحديث iOS 26 مشاهد الفراغ تحويل الصور من 2D إلى 3D هواتف آيفون الصور ثلاثية الأبعاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

وزير الخارجية السوري يستبعد تطبيع بلاده مع إسرائيل

نتنياهو

هيئة البث الإسرائيلية: نزع سلاح حماس وعودة الأسرى شرط لأي اتفاق

نتنياهو

خطة ترامب في مهب الريح.. نتنياهو يخشى من فرض شروط مبادرة واشنطن عليه

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء الإثنين سبتمبر 2025.. ترامب ونتنياهو .. اختبار حاسم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

المزيد