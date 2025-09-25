هل بطارية آيفون تنفذ بسرعة بعد تحديث iOS 26؟.. إليك السبب

إذا قمت مؤخرا بتحديث جهاز آيفون الخاص بك إلى نظام التشغيل iOS 26 ولاحظت أن البطارية تنفد بشكل أسرع من المعتاد، فأنت لست وحدك، فمع كل إصدار كبير من iOS، تتكرر هذه الشكاوى، والآن، آبل تشرح السبب وتطمئن المستخدمين.

آبل توضح سبب استنزاف البطارية بعد تحديث iOS 26 وتأثيره مؤقت

في صفحة دعم جديدة قامت بتحديثها يوم الإثنين، أكدت آبل أن تحديث نظام التشغيل لا يقتصر فقط على إضافة ميزات جديدة، بل يتضمن أيضا تحسينات في الأمان وإصلاحات للأخطاء البرمجية. لذلك، حتى إن لم تكن مهتما بالميزات الجديدة، من المهم تثبيت التحديثات لحماية جهازك من الثغرات.

لتحديث جهازك، ما عليك سوى الذهاب إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج، ثم تحميل وتثبيت iOS 26، بعد إعادة تشغيل الهاتف، ستكون النسخة الجديدة جاهزة للاستخدام.

وماذا عن البطارية؟

آبل اعترفت بأن استنزاف البطارية بعد التحديث أمر شائع ومؤقت، خاصة بعد التحديثات الكبرى، وقد تلاحظ أيضا أن هاتفك يصبح أكثر سخونة من المعتاد، السبب في ذلك أن الجهاز يقوم بعد التحديث بعدة عمليات في الخلفية، مثل:

- تحديث التطبيقات

- فهرسة الملفات والبيانات للبحث

- تحميل محتوى جديد خاص بالنظام

- تهيئة الميزات الجديدة لتعمل بكفاءة

- كل هذه العمليات تحتاج إلى وقت وقد تؤثر مؤقتا على أداء البطارية وسخونة الجهاز.

وأوضحت آبل أيضا: “ أن الميزات الجديدة قد تكون مثيرة، لكنها أحيانا تتطلب موارد إضافية من الجهاز، وقد يلاحظ بعض المستخدمين تأثيرا بسيطا على الأداء أو عمر البطارية. لكننا نعمل باستمرار على تحسين هذه الميزات في التحديثات المستقبلية لضمان تجربة سلسة وعمر بطارية جيد”.

أدوات جديدة لمراقبة البطارية في iOS 26

لحسن الحظ، يقدم iOS 26 أدوات جديدة لمساعدتك في مراقبة استهلاك البطارية بشكل أدق، فقد أعادت آبل تصميم شاشة البطارية ضمن الإعدادات، لتعرض مخططات بيانية مفصلة حول استهلاك البطارية، مع مقارنة بين أداء اليوم والأمس.

ميزة “الطاقة التكيفية” Adaptive Power

أبرز إضافة في iOS 26 هي ميزة "الطاقة التكيفية" (Adaptive Power)، والتي تهدف إلى إطالة عمر البطارية من خلال تقليل سطوع الشاشة، وتأخير تنفيذ بعض المهام غير العاجلة، وتفعيل وضع الطاقة المنخفضة تلقائيا عند وصول الشحن إلى 20%.