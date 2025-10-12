قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويناقش سبل ضمان نجاح خطة ترامب
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر
الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
مشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاق
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
شرم الشيخ.. "مدينة السلام" تتحول إلى مركز دائم لصناعة القرار الدولي
مدرب ألمانيا يدافع عن انطلاقة نجم ليفربول.. تفاصيل
أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

موعد سقوط الامطار
موعد سقوط الامطار
رشا عوني

موعد سقوط الأمطار .. ارتفعت معدلات البحث عن حالة الطقس و أماكن سقوط الأمطار وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بوجود فرص أمطار على الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية. 

أماكن سقوط الأمطار

وتشير خرائط الطقس إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البلاد تشهد طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره.

الأرصاد تكشف عن موعد سقوط الأمطار في القاهرة | مصراوى
اماكن سقوط الامطار

نشاط الرياح

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

أمطار في المناطق الشمالية

أوضحت آخر صور الأقمار الصناعية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد وغداً الأثنين على عدد من المناطق الشمالية، تمتد أحيانًا إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وذلك وسط أجواء خريفية مستقرة نسبيًا تشهد تغيرات تدريجية في درجات الحرارة ونشاطًا محدودًا للرياح.
 

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة.. موجز حالة الطقس اليوم الأربعاء
خريطة سقوط الامطار

منخفض جوي مستمر

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه على مدار هذا الأسبوع نشهد أجواء خريفية فى معظم محافظات الجمهورية، نظرا لتأثرنا بمصادر كتل هوائية معتدلة ومنخفضة فى قيم درجات الحرارة، وبالتالي يساعد على إنخفاضها. 

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن هناك امتدادا لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا يساعد على ظهور وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحت أن قيم درجات الحرارى نهارا حول إلى أقل من المعدلات الطبيعية، والعظمي تصل من 27 إلى 28 درجة بالقاهرة الكبرى، أى معتدلة بشكل كبير، ولكنها تميل للحرارة فترة الظهيرة.

درجات الحرارة اليوم

  • القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28
  • العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29
  • 6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 19 و درجة الحرارة العظمى 29
  • بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28
  • الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 27
  • العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 27
  • مطروح: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26
  • سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 27
  • كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24
  • بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 28
  • الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28
  • الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30
  • السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 29
  • شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31
  • الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31
  • الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28
  • بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28
  • المنيا: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29
  • أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 29
  • سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30
  • الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33
  • أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34
موعد سقوط الامطار اماكن سقوط الامطار خريطة سقوط الامطار حالة الطقس اليوم موعد فصل الشتاء

