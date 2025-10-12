أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

موعد سقوط الأمطار .. ارتفعت معدلات البحث عن حالة الطقس و أماكن سقوط الأمطار وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بوجود فرص أمطار على الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية.

أماكن سقوط الأمطار

وتشير خرائط الطقس إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البلاد تشهد طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره.

اماكن سقوط الامطار

نشاط الرياح

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

أمطار في المناطق الشمالية

أوضحت آخر صور الأقمار الصناعية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد وغداً الأثنين على عدد من المناطق الشمالية، تمتد أحيانًا إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وذلك وسط أجواء خريفية مستقرة نسبيًا تشهد تغيرات تدريجية في درجات الحرارة ونشاطًا محدودًا للرياح.



خريطة سقوط الامطار

منخفض جوي مستمر

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه على مدار هذا الأسبوع نشهد أجواء خريفية فى معظم محافظات الجمهورية، نظرا لتأثرنا بمصادر كتل هوائية معتدلة ومنخفضة فى قيم درجات الحرارة، وبالتالي يساعد على إنخفاضها.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن هناك امتدادا لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا يساعد على ظهور وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحت أن قيم درجات الحرارى نهارا حول إلى أقل من المعدلات الطبيعية، والعظمي تصل من 27 إلى 28 درجة بالقاهرة الكبرى، أى معتدلة بشكل كبير، ولكنها تميل للحرارة فترة الظهيرة.

درجات الحرارة اليوم