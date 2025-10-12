حالة الطقس غدا .. سحب منخفضة تغطي مناطق بالبلاد ورذاذ يلطف الأجواء

تشهد حالة الطقس غدا، الاثنين، طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

حالة الطقس غدا يوم الاثنين

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا يشهد استمرار نشاط الشبورة المائية من الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومدن القناة ووسط سيناء.

تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الطقس غدا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

نشاط رياح يلطف الأجواء غدا

وتشهد بعض المناطق خلال الطقس غدا، نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.

وتشهد بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر، نشاط رياح على بعض المناطق وسرعة الرياح تصل إلى 40كم\س، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى متران ونصف المتر.

درجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 28 إلى 29 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 26 إلى 27 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 29 إلى 30 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة.