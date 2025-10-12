"شئون الأسرى والمحررين" الفلسطينية لراديو "النيل": بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل خلال ساعات

كشف ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن عملية تبادل الأسرى والقتلى بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية ستنطلق خلال ساعات قليلة.



وأوضح المتحدث -في تصريحات خاصة لـ راديو النيل اليوم الأحد- أن الصفقة تتضمن إفراج إسرائيل عن 250 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم أسرى محكومون بالمؤبد، إضافة إلى الأسرى الأطفال والأسيرات.



وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأت بإجراء الفحوصات الطبية للأسرى في سجني عوفر والنقب، استعدادًا لبدء عملية النقل، لافتًا إلى أن طاقمًا طبيًا متخصصًا سيكون في استقبال المفرج عنهم.



وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم هيئة الأسرى أن الشارع الفلسطيني يعيش حالة من الإحباط عقب نشر وزارة العدل الإسرائيلية قوائم الأسرى المشمولين بالصفقة، والتي خَلَت من أسماء بارزة كان من المتوقع أن تتصدر القوائم، مثل مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن سلامة، وإبراهيم حامد.



وقال شريتح: "نأمل أن يتم تكثيف الجهود والضغوط للإفراج عن هؤلاء القادة الذين يمثلون رموزًا للنضال الفلسطيني".



كما حذر شريتح من تهديدات أطلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأسر والعائلات الفلسطينية، تحظر عليهم إظهار أي مظاهر فرح أو احتفال بعملية الإفراج، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات "لن تنال من فرحة الشعب الفلسطيني بحرية أسراه".

