تعليق مؤثر على مأساة نبروه.. نهال طايل: الصبر تاج فوق رأس اللي يعرف قيمته
نتنياهو: هناك خلافات كثيرة داخل إسرائيل.. وحزين لإطلاق سراح القتلة
صراع إنجليزي إسباني على أوباميكانو.. ريال مدريد وليفربول يترقبان حسم موقفه مع بايرن
رئيس الهلال الأحمر: لدينا خطة لإدارة الأزمة في غزة بجميع السيناريوهات المحتملة
محمد إبراهيم يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وريد ستار الإيفواري
«رجال يد الأهلي» يفوز على ريد ستار الإيفواري في بطولة إفريقيا
الرئيس السيسي: مشروع "كربونات الصوديوم" محور رئيسي لدعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية
لامين يامال يقترب من العودة.. خطة لإشراكه تدريجيًا قبل الكلاسيكو
خبير يكشف الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية
حقيقة وجود اشتباكات داخلية بين الفلسطينيين.. رئيس بلدية غزة يرد
ريال مدريد يراقب موهبة آرسنال الصاعدة
رئيس بلدية غزة: حجم الدمار كبير.. ونحتاج 100 ألف وحدة سكن مؤقت
"شئون الأسرى والمحررين" الفلسطينية لراديو "النيل": بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل خلال ساعات

ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية
أ ش أ

كشف ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن عملية تبادل الأسرى والقتلى بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية ستنطلق خلال ساعات قليلة.


وأوضح المتحدث -في تصريحات خاصة لـ راديو النيل اليوم الأحد- أن الصفقة تتضمن إفراج إسرائيل عن 250 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم أسرى محكومون بالمؤبد، إضافة إلى الأسرى الأطفال والأسيرات.


وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأت بإجراء الفحوصات الطبية للأسرى في سجني عوفر والنقب، استعدادًا لبدء عملية النقل، لافتًا إلى أن طاقمًا طبيًا متخصصًا سيكون في استقبال المفرج عنهم.


وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم هيئة الأسرى أن الشارع الفلسطيني يعيش حالة من الإحباط عقب نشر وزارة العدل الإسرائيلية قوائم الأسرى المشمولين بالصفقة، والتي خَلَت من أسماء بارزة كان من المتوقع أن تتصدر القوائم، مثل مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن سلامة، وإبراهيم حامد.


وقال شريتح: "نأمل أن يتم تكثيف الجهود والضغوط للإفراج عن هؤلاء القادة الذين يمثلون رموزًا للنضال الفلسطيني".


كما حذر شريتح من تهديدات أطلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأسر والعائلات الفلسطينية، تحظر عليهم إظهار أي مظاهر فرح أو احتفال بعملية الإفراج، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات "لن تنال من فرحة الشعب الفلسطيني بحرية أسراه".
 

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

مسلسل لينك

جمهور «لينك» يتفاعل مع الحلقة الثانية.. ويؤكد: عمل يحترم عقل المشاهد

فيدرا

فيدرا تهاجم نظرة المجتمع للزواج بعد سن معينة: “هو المطلوب تموت؟”

جوته بالإسكندرية يطلق سلسلة حفلات "ونس"

جوته بالإسكندرية يطلق سلسلة حفلات "ونس"

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد