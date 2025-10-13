الأمم المتحدة: خطة تمتد 60 يوما لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة

قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن لدى الأمم المتحدة خطة إنسانية عاجلة تمتد على مدى 60 يوماً، تستهدف تقديم مساعدات أساسية لسكان قطاع غزة، تشمل توفير الغذاء لأكثر من مليوني شخص، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، وعودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة ولو بشكل محدود.

وأضاف فليتشر، خلال لقاء خاص مع الإعلامية داما الكردي، على قناة "القاهرة الإخبارية": "تمكنا اليوم من إدخال غاز الطهي إلى غزة لأول مرة منذ مارس الماضي، حتى يتمكن السكان من إعداد الطعام مجددًا، كما نعمل على إدخال آلاف الخيام أسبوعياً لتأمين المأوى للنازحين، إنها خطة واسعة النطاق، لكننا نحتاج لاحقاً إلى خطة أكبر لإعادة إعمار غزة، وهي عملية قد تستغرق شهوراً بل سنوات".

ودعا فليتشر إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه مختلف دول العالم لتقديم التزامات جادة تجاه إعادة الإعمار، قائلاً: "نحتاج إلى إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمنازل والبنية التحتية بأكملها. إنها مهمة هائلة، ولا يمكننا أن نفشل".