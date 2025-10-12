رئيس الهلال الأحمر: لدينا خطة لإدارة الأزمة في غزة بجميع السيناريوهات المحتملة

كشف خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر في شمال سيناء، آخر تطورات دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه منذ يوم 7 أكتوبر لم يتوقف الهلال الأحمر عن تقديم كل سبل الدعم على مدار 730 يومًا، بفترات ونسب متفاوتة وفقًا للمستجدات، بإجمالي 7 آلاف ساعة عمل متواصلة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، بمشاركة أكثر من 2000 متطوع، أغلبهم من الفتيات اللواتي يعملن ليل نهار بلا كلل أو ملل.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: “بحسب البيان الرسمي الذي صدر، تم إدخال 400 شاحنة بنحو 9 آلاف طن، 90% منها مساعدات مصرية خالصة، بالإضافة إلى الربع المتبقي الذي يقوم الهلال الأحمر المصري بتنظيم إدخاله، ويتضمن مواد غذائية وإغاثية ودوائية.”

وأضاف: “لدينا إدارة للأزمة من خلال مجلس الوزراء والهلال الأحمر المصري وجهات مختلفة، ومحافظ شمال سيناء يتابع الموقف بدقة منذ السابع من أكتوبر".

وعن مصير دخول الوقود، قال: عدد كبير من شاحنات الوقود دخل بالفعل، ونتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة بعد توقيع الاتفاق.

أما عن استعدادات الهلال الأحمر لاستقبال الجرحى والمصابين؛ علق قائلًا: "نحن على أتم الاستعداد، ولدينا فرق للدعم النفسي جاهزة من معبر رفح وحتى المستشفيات، ولدينا خطة لإدارة الأزمة بجميع السيناريوهات المحتملة".

واستطرد: “الناس الموجودة في شمال سيناء نقدم لها حتى الآن كل أشكال الدعم النفسي والصحي، لهم ولذويهم”.