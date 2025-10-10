قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر فلسطيني يكشف موعد فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة

معبر رفح
معبر رفح
ناصر السيد

أكد مصدر فلسطيني اليوم الجمعة أن وسطاء في مفاوضات غزة أبلغوا حركة حماس أن المساعدات الإنسانية ستبدأ بالدخول غدا بحرية كاملة.

وقال المصدر الفلسطيني لفضائية "العربية" نقلا عن الوسطاء، أن معبر رفح سيفتح منتصف الأسبوع في الاتجاهين أمام المواطنين.

وأشار إلى أن الوسطاء بدأوا اتصالاتهم مع شركة الكهرباء لعودة عملها في غزة.

وفي سياق متصل، أدلى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد إيفي دوفرين، بتصريح عقب اكتمال انسحاب قواته من قطاع غزة ونهاية العمليات العسكرية، قال فيه إنّ "الجيش الإسرائيلي هزم حركة حماس في كل ساحة واجهها فيها، وأن الحركة لم تعد كما كانت قبل عامين"، مؤكّدًا استعداد الجيش "للدفاع عن إسرائيل في أي مكان، وليس في غزة فقط".

وأضاف دوفرين: "إخوتنا وأخواتنا الأسرى لدى حماس، الأحياء منهم والأموات، يعودون إلى عائلاتهم وديارهم ووطنهم. لقد أدرنا العملية العسكرية بمسؤولية ومنهجية، وقبل كل شيء بعزيمة، نابعة من حب مقاتلينا للشعب والوطن. لقد حققنا إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات، ونجحنا في إعادة المختطفين".

ووصف دوفرين اللحظة بأنها "مؤثرة للشعب الإسرائيلي وللمقاتلين الذين تصرفوا خلال العامين الماضيين بشجاعة وثبات وتفانٍ في أداء المهمة".

