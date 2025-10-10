تقارير إعلامية: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب في مصر

كشف موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لن يحضر القمة التي سيعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمصر .

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد قمة عربية أوروبية بمشاركة 12 دولة في شرم الشيخ، بعدما يلقي خطابا في الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين المقبل.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الدعوات وجهت لقادة بريطانيا وقطر والأردن وألمانيا ودول أخرى لحضور المؤتمر الذي يُنظّمه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أكسيوس أنه في الوقت الحالي، من غير المتوقع حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي لخطة ترامب للسلام.

ويخطط الرئيس ترامب لعقد قمة مع قادة عرب وأوروبيين بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على الخطة لـ"أكسيوس".

وفقًا للمصادر، من المتوقع أن يحضر القمة، إلى جانب الرئيس السيسي وترامب، رؤساء أو وزراء خارجية من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وقطر والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية وسيشارك فيها قادة من إندونيسيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة.

وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى إن القمة ستُعقد في شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع حاليًا مشاركة رئيس الوزراء نتنياهو في القمة.