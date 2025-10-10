مسئول إسرائيلي: نستعد لكل الاحتمالات بحلول ظهر الاثنين بما في ذلك الإفراج المبكر عن الرهائن

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن "التقديرات تشير إلى أن حماس ستفرج عن جميع الرهائن يوم الاثنين، لكننا نستعد لأي احتمال، حتى لو تم تقديم موعد الإفراج".

وأضاف: "قد يحدث ذلك في أي يوم، ويجب على حماس إتمام عملية الإفراج خلال 72 ساعة بحلول الساعة 12:00 من ظهر يوم الاثنين".

وأشار إلى أنه "من الآن وحتى ظهر الاثنين، الإفراج ممكن، وهناك استعدادات لدى جميع التشكيلات لتقديم موعد الإفراج، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك".

وأضاف المسؤول: "طالبنا بنقل جميع الرهائن العشرين الأحياء دفعة واحدة، لكننا نستعد أيضاً لاحتمال إطلاق سراحهم على مراحل، ولكن في غضون 72 ساعة".