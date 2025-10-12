قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
أفضل دعاء قبل النوم.. 15 آية قرآنية داوم عليها النبي كل ليلة
حريق هائل يلتهم دير تاريخي في إيطاليا
ترامب: العالم يعيش لحظة تاريخية.. والشرق الأوسط يشهد تحولا غير مسبوق
تأثير النعاس على الوضوء والصلاة.. الإفتاء توضح
الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين
هذه آلية التسليم.. إسرائيل تعتزم الإفراح عن الأسرى فجر اليوم الإثنين
ترامب: الحرب انتهت في غزة.. وبدء مهمة إعادة إعمار القطاع بسرعة
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

اللواء هشام الحلبي يكشف مراحل الانسحاب الإسرائيلي من غزة

محمد شحتة

قال اللواء طيار أركان حرب الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الخط الأزرق في خريطة الانسحاب الإسرائيلي قبل الاتفاق المعلن كان يضم كافة المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون، بينما كانت القوات الإسرائيلية تسيطر على ما يقارب 75% من قطاع غزة.

وتابع خلال لقائه في برنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: الخط الأزرق كان يشهد تكثيفًا للعمليات العسكرية وفتح النيران على المدنيين، حتى من جهة البحر. 

ومع المرحلة الأولى من الاتفاق، انسحبت القوات الإسرائيلية من الخط الأزرق إلى الخط الأصفر، الذي يمثل خط الانسحاب في المرحلة الأولى، ليصبح الجزء المتبقي تحت السيطرة الإسرائيلية من القطاع بعد الانسحاب بنسبة 53%.

وأضاف الحلبي أن عند الخط الأصفر ستتوقف إسرائيل، وسيتم تبادل الأسرى سواء الرهائن الأحياء أو جثامين القتلى.

وكشف أن أهمية الخط الأصفر تكمن في الأحداث الهامة التي سيشهدها قطاع غزة، بداية من تبادل الرهائن وبدء إدارة القطاع من قبل الفلسطينيين، قائلاً إن في المرحلة التالية لتسليم الرهائن يبدأ الانسحاب الثاني حتى الخط الأحمر، وقد يستغرق ذلك من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وربما أكثر.
وتابع موضحًا أن المرحلة الأخيرة من الانسحاب ستكون بالكامل حتى غلاف غزة، أي خارج حدود القطاع وحتى محور فيلادلفيا.
 

واختتم الحلبي قائلاً إن مع نهاية تطبيق الاتفاق ستنسحب إسرائيل من كامل القطاع، بما في ذلك محور فيلادلفيا، بينما سيبقى غلاف غزة في حالة استعداد تحسبًا لأي أعمال طارئة في ظل غياب الثقة المتبادلة بين الطرفين.حال غستهداف المستوطنات الاسرائيلية

