اللواء هشام الحلبي يكشف مراحل الانسحاب الإسرائيلي من غزة

قال اللواء طيار أركان حرب الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الخط الأزرق في خريطة الانسحاب الإسرائيلي قبل الاتفاق المعلن كان يضم كافة المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون، بينما كانت القوات الإسرائيلية تسيطر على ما يقارب 75% من قطاع غزة.

وتابع خلال لقائه في برنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: الخط الأزرق كان يشهد تكثيفًا للعمليات العسكرية وفتح النيران على المدنيين، حتى من جهة البحر.

ومع المرحلة الأولى من الاتفاق، انسحبت القوات الإسرائيلية من الخط الأزرق إلى الخط الأصفر، الذي يمثل خط الانسحاب في المرحلة الأولى، ليصبح الجزء المتبقي تحت السيطرة الإسرائيلية من القطاع بعد الانسحاب بنسبة 53%.

وأضاف الحلبي أن عند الخط الأصفر ستتوقف إسرائيل، وسيتم تبادل الأسرى سواء الرهائن الأحياء أو جثامين القتلى.

وكشف أن أهمية الخط الأصفر تكمن في الأحداث الهامة التي سيشهدها قطاع غزة، بداية من تبادل الرهائن وبدء إدارة القطاع من قبل الفلسطينيين، قائلاً إن في المرحلة التالية لتسليم الرهائن يبدأ الانسحاب الثاني حتى الخط الأحمر، وقد يستغرق ذلك من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وربما أكثر.

وتابع موضحًا أن المرحلة الأخيرة من الانسحاب ستكون بالكامل حتى غلاف غزة، أي خارج حدود القطاع وحتى محور فيلادلفيا.



واختتم الحلبي قائلاً إن مع نهاية تطبيق الاتفاق ستنسحب إسرائيل من كامل القطاع، بما في ذلك محور فيلادلفيا، بينما سيبقى غلاف غزة في حالة استعداد تحسبًا لأي أعمال طارئة في ظل غياب الثقة المتبادلة بين الطرفين.حال غستهداف المستوطنات الاسرائيلية