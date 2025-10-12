طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة



أنهت الجهات الأمنية إجراءات سفر جثامين ومصابي الوفد القطرى من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى دولة قطر على طائرة خاصة، بعد الحادث الذى وقع أمس على بعد 50 كيلو متر من مدينة طور سيناء اتجاه شرم الشيخ.



وكانت قد أرسلت دولة قطر طائرة خاصة لنقل الجثامين الثلاثة لضحايا انقلاب سيارة الوفد القطرى والذى راح ضحيتها كلا من : الشيخ سعود بن تامر 45 عاما، عبدالله غانم 44 عاما، وحسن الجابر 52 عاما.

كما جرى نقل المصابين القطريين، وهم محمد عبدالعزيز 31 عاما، وعبدالله عيسى 35 عاما.





جدير بالذكر أن القيادات الأمنية بجنوب سيناء قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة الوفد القطرى على بعد 50 كيلو من شرم الشيخ نتج عنه وفاة 3 أشخاص. وإصابة 3 آخرين، بينهم سائق السيارة مصري الجنسية، ويدعى يحي شوقى 50 عاما، مصاب بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، وكسر وجرح باليد اليسرى وجروح بفروة الرأس.



وجرى الدفع بالعديد من سيارت الإسعاف لنقل المصابين والجثث إلى شرم الشيخ الدولى ، وأخطرت جهات التحقيق التى تولت التحقيق.

وانتقلت جهات التحقيق إلى مستشفى شرم الدولى للتحقيق فى الواقعة ومعرفة ملابسات الحادث.

واكد مصدر بجنوب سيناء أن حادث انقلاب سيارة الوفد القطرى، نتيجة اختلال عجلة القيادة.