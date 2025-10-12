قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أشكر فخامة الرئيس.. أول تعليق من ياسر جلال على تعيينه بمجلس الشيوخ
الثلاثي التاريخي.. نيمار وميسي وسواريز على أعتاب لم الشمل في إنتر ميامي| ما القصة؟
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية صحية عالمية
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم
في رسالة حاسمة من قلب القاهرة.. السيسي: الأمن المائي لمصر خط أحمر
محمد شبانة ضمن المعينين في مجلس الشيوخ 2025 بقرار من الرئيس السيسي
خبير دولي: تحركات مصر في شرم الشيخ امتداد لدورها التاريخي في نشر السلام
بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15
حوادث

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو
ايمن محمد


أنهت الجهات الأمنية  إجراءات سفر جثامين  ومصابي الوفد القطرى من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى دولة قطر على طائرة خاصة، بعد الحادث الذى وقع أمس على بعد 50 كيلو متر من مدينة طور سيناء اتجاه شرم الشيخ.


وكانت قد أرسلت دولة قطر  طائرة  خاصة لنقل الجثامين الثلاثة لضحايا انقلاب سيارة الوفد القطرى والذى راح ضحيتها كلا من : الشيخ سعود بن تامر 45 عاما، عبدالله غانم 44 عاما، وحسن الجابر 52 عاما.

كما جرى نقل المصابين القطريين، وهم محمد عبدالعزيز 31 عاما، وعبدالله عيسى 35 عاما.


 

جدير بالذكر أن القيادات الأمنية بجنوب سيناء قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة الوفد القطرى على بعد 50 كيلو من شرم الشيخ نتج عنه وفاة 3 أشخاص. وإصابة 3 آخرين، بينهم سائق السيارة مصري الجنسية، ويدعى يحي شوقى 50 عاما، مصاب بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، وكسر وجرح باليد اليسرى وجروح بفروة الرأس.


وجرى الدفع بالعديد من سيارت الإسعاف لنقل المصابين والجثث إلى شرم الشيخ الدولى ، وأخطرت جهات التحقيق التى تولت التحقيق.
وانتقلت جهات التحقيق  إلى مستشفى شرم الدولى للتحقيق فى الواقعة ومعرفة ملابسات الحادث.
واكد مصدر بجنوب سيناء أن حادث انقلاب سيارة الوفد القطرى، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

