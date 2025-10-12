طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

إقبال متزايد على حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية، إذ شهدت محركات البحث خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا في معدلات البحث عن كيفية حجز شقة إسكان فاخر 2025 على منصة مصر العقارية، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروعَي “ظلال” و“ديارنا” ضمن مشروعات الإسكان الفاخر، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية راقية بمواصفات متميزة في المدن الجديدة.

شقق الإسكان الفاخر 2025

تشمل المرحلة الجديدة من الطرح، نحو 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تصل إلى 150 مترًا مربعًا، في عدد من المدن الكبرى، من بينها “الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشروق، بدر، العبور، العلمين الجديدة، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان”.

ويأتي هذا الطرح، في إطار خطة الدولة الهادفة إلى تنفيذ 400 ألف وحدة إسكان فاخر بحلول نهاية عام 2025.

واقرأ أيضًا:

موعد بدء الحجز الإلكتروني عبر منصة مصر العقارية

وزارة الإسكان أكدت أن الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الفاخر 2025 بدأ رسميًا يوم الجمعة الماضي، الموافق 10 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، عبر المنصة الرسمية "مصر العقارية"، ما يتيح للمواطنين فرصة التقديم بسهولة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الهيئة أو مكاتب التموين.



خطوات حجز شقة إسكان فاخر 2025 على منصة مصر العقارية

يمكن للراغبين في التقديم اتباع الخطوات الآتية لحجز وحداتهم إلكترونيًا:

الدخول إلى منصة مصر العقارية عبر الرابط الرسمي:

https://realestate.gov.eg/ar

إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات الشخصية مثل الاسم، الرقم القومي، وبيانات الاتصال.

استكمال البيانات المطلوبة بما يشمل الحالة الاجتماعية والدخل الشهري.

تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الجديدة لمراجعة التفاصيل المالية والقانونية.

اختيار الوحدة المناسبة من حيث المدينة، المشروع، ورقم الوحدة.

سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا عبر البطاقة البنكية أو وسائل الدفع المعتمدة.

متابعة حالة الطلب بعد السداد، إذ تُراجع الطلبات إلكترونيًا مع مراعاة أسبقية الحجز في التخصيص النهائي.

أسعار متر شقق الإسكان الفاخر 2025 في المدن الجديدة

تختلف أسعار الوحدات حسب المدينة والموقع، وجاءت الأسعار الرسمية كما يأتي:

الشيخ زايد: 34,900 جنيه للمتر.

القاهرة الجديدة: 33,250 جنيهًا للمتر.

6 أكتوبر: 32,600 جنيه للمتر.

الشروق: 30,950 جنيهًا للمتر.

العبور: 30,100 جنيه للمتر.

العلمين الجديدة: 29,000 جنيه للمتر.

حدائق العاصمة: 27,600 جنيه للمتر.

العاشر من رمضان: 26,900 جنيه للمتر.

تحميل كراسة شروط الحجز إلكترونيًا

يمكن للمواطنين تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 مباشرة عبر الرابط الرسمي:

https://realestate.gov.eg/ar



ويأتي هذا الطرح؛ استمرارًا لجهود الدولة في توسيع فرص التملك العقاري وتوفير وحدات سكنية راقية بأسعار تنافسية ضمن المدن الجديدة التي تشهد طفرة عمرانية شاملة.