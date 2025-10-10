رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الساعات القليلة الماضية، باب حجز شقق الإسكان الفاخر 2025، وذلك ضمن مشروعاتها الجديدة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، حيث يبحث المواطنون عن رابط تحميل كراسة الشروط PDF لمعرفة الأسعار، والمواصفات، ومواقع الوحدات المتاحة في المدن الجديدة، وخطوات التقديم الإلكتروني عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

400 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب

يشمل طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد، نحو 25 ألف وحدة سكنية متنوعة، ضمن مشروعات مثل «ديارنا» و«ظلال».

تأتي هذه الوحدات ضمن خطة أوسع تستهدف تنفيذ 400 ألف وحدة كاملة التشطيب بنهاية العام، تتوزع على مدن مثل أكتوبر، العبور، الشيخ زايد، الشروق، بدر، وغيرها من المدن الجديدة.

موعد حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الإسكان رسميًا، اليوم 10 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، عبر البوابة الإلكترونية «مصر العقارية»، التي تم تطويرها لتسهيل عملية الحجز وضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.

سعر متر شقق الإسكان الفاخر 2025

يصنف مشروع ظلال ضمن مشروعات وزارة الإسكان للإسكان الفاخر، حيث سيتم طرح قرابه 9 آلاف وحدة سكنية بمساحات تصل لـ150 مترا، وجاءت متوسط سعر المتر في الأماكن على النحو التالي:

ـ سجل سعر المتر في مدينة الشيخ زايد 34،900 جنيه.

- سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 33،250 جنيه.

ـ سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر 32،600 جنيه.

ـ سعر المتر في مدينة الشروق 30،950 جنيه.

ـ سعر المتر في مدينة العبور 30،100 جنيه.

ـ سعر المتر في مدينة العلمين الجديدة 29،000 جنيه.

ـ سعر المتر في مدينة حدائق العاصمة 27،600 جنيه.

ـ سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان 26،900 جنيه.

رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

يمكنك الآن الدخول مباشرة إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لمنصة مصر العقارية 2025، لحجز وحدات الإسكان، بالضغط هنــــــا.

خطوات حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

يمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية اتباع الخطوات التالية على منصة مصر العقارية:

ـ الدخول إلى رابط منصة مصر العقارية الرسمي، هــنـــا.

ـ إنشاء حساب شخصي جديد.

ـ ملء البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة.

ـ تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

ـ اختيار الوحدة والموقع المفضل.

ـ دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

ـ انتظار المراجعة والموافقة، ثم متابعة التخصيص حسب أسبقية الحجز.