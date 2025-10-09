الشروط وآخر موعد.. خطوات التسجيل في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2025

يبحث العديد من طلاب المعاهد الأزهرية، عن آخر موعد للاشتراك في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2025، وما هي طريقة الاشتراك، والشروط الواجب توافرها في المتقدم.

آخر موعد للاشتراك في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

أعلنت الإدراة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم غلق باب التقديم والاشتراك في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2025، يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري.

وأشارت الإدارة، إلى أنه يتم تسجيل بيانات الطلاب للاشتراك في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2025، من خلال زيارة بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، موضحة أنه لن يُلتفت إلى أي تقديمات عقب انتهاء المدة المحددة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2025

ـ زيارة بوابة الأزهر الإلكترونية.

ـ اختيار خدمات الأزهر الشريف.

ـ اختيار مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم للعام الدراسي 2026/2025.

ـ تسجيل البيانات المطلوبة:

«اسم الطالب ـ الجنسية ـ الرقم لقومي أو رقم جواز السفر لغير المصريين ـ رقم الموبايل ـ النوع ـ المنطقة ـ الإدارة التعليمية ـ المرحلة / مكان التحفيظ ـ المستوى ـ اسم محفظ المكتب / اسم الرواق ـ لجنة الترشيح».

ـ وفي النهاية، قم بالضغط على احفظ.

شروط الاشتراك في مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن 2025

ـ أن يكون من طلاب المعاهد الأزهرية «الابتدائي - الإعدادي ـ الثانوي»، أو من طلاب المكاتب الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف بشرط عدم قيده بمعهد أزهري، أو من طلاب الأروقة الأزهرية بشرط عدم قيده بمعهد أو مكتب تحفيظ.

ـ ألا يتجاوز عمر المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة 18 عامًا في 1 أكتوبر 2025م.

ـ يُسمح لطلاب المكاتب والأروقة والمرحلة الابتدائية بالاشتراك في المستويات الأربعة للمسابقة.

ـ بينما يقتصر اشتراك طلاب المرحلة الإعدادية على المستويات الأول والثاني والثالث، وطلاب المرحلة الثانوية على الأول والثاني فقط.

ـ لا يُسمح للطالب بالاشتراك في أكثر من مستوى في العام نفسه.

ـ يحق للطالب الفائز في أحد المستويات الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام اللاحقة.

ـ لا يُسمح بالتقدم للمسابقة من جهتين مختلفتين في وقت واحد.

الأوراق المطلوبة من طلاب المعاهد الأزهرية للتقديم في المسابقة

ـ أصل شهادة ميلاد الطالب.

ـ طلب الاشتراك في المسابقة.

ـ خطاب ترشيح المعهد موقع من «مشرف مادة القرآن الكريم - موجه القرآن الكريم المتابع - شيخ المعهد».

الأوراق المطلوبة من طلاب المكاتب الأهلية للتقديم في المسابقة

ـ أصل شهادة الميلاد.

ـ طلب الاشتراك.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمحفِّظ.

ـ إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم مرفقة بصورة شخصية مختومة.

ـ خطاب ترشيح المكتب موقع من «مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة - الموجه المتابع ـ المحفِّظ».

ـ إقرار من المحفِّظ بعدم تبعية الطالب لأي مكتب آخر.

الأوراق المطلوبة من طلاب الأروقة الأزهرية للتقديم في المسابقة

ـ أصل شهادة الميلاد.

ـ طلب الاشتراك.

ـ إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم مرفقة بصورة شخصية مختومة.

ـ خطاب ترشيح موقع من «مدير الرواق - منسق الرواق - المحفِّظ».