مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

تيح الهيئة المصرية العامة للمساحة، للمواطنين، جدول مواقيت ومواعيد الصلاة في مصر، للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمس طوال اليوم، وتنشر «صدى البلد» مواقيت الصلاة في الفروض الخمس في عدد من محافظات ومدن الجمهورية.

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

ـ موعد أذان الفجر: 5:27 ص

ـ موعد الشروق: 6:53 ص

ـ موعد أذان‎ الظهر: 12:42 م

ـ ‎موعد أذان العصر: 4:01 م

ـ موعد أذان‎ المغرب: 6:31 م

ـ موعد أذان ‎العشاء: 7:48 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

ـ موعد أذان الفجر: 5:31 ص

ـ موعد الشروق: 6:59 ص

ـ ‎موعد أذان الظهر: 12:47 م

ـ موعد أذان العصر: 4:06 م

ـ ‎موعد أذان المغرب: 6:35 م

ـ ‎موعد أذان العشاء: 7:53 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

ـ موعد صلاة الفجر: 5:23

ـ موعد الشروق: 6:49 ص

ـ موعد صلاة الظهر 12:38

ـ موعد صلاة العصر 3:57 م

ـ موعد صلاة المغرب 6:27 م

ـ موعد صلاة العشاء 7:44 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

ـ موعد أذان الفجر: 5:15 ص

ـ موعد الشروق: 6:40 ص

ـ موعد أذان الظهر: 12:30 م

ـ موعد أذان العصر: 3:50 م

ـ موعد أذان المغرب: 6:20 م

ـ موعد أذان العشاء: 7:35 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج

ـ موعد صلاة الفجر: 5:26 ص

ـ موعد الشروق: 6:49 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:40 م

ـ موعد صلاة العصر: 4:01 م

ـ موعد صلاة المغرب 6:31 م

ـ موعد صلاة العشاء 7:46 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

ـ موعد أذان الفجر: 5:21 ص

ـ موعد الشروق: 6:43 ص

ـ موعد أذان‎الظهر: 12:36 م

ـ ‎موعد أذان العصر: 3:57 م

ـ موعد أذان‎المغرب: 6:28 م

ـ موعد أذان العشاء: 7:41 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد أذان الفجر: 5:42 ص

ـ موعد الشروق: 7:10 ص

ـ ‎موعد أذان الظهر: 12:58 م

ـ موعد أذان ‎العصر: 4:17 م

ـ ‎موعد أذان المغرب: 6:46 م

ـ موعد أذان‎العشاء: 8:04 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

ـ موعد أذان الفجر 5:17 ص

ـ موعد الشروق: 6:41 ص

ـ موعد أذان الظهر: 12:32 م

ـ موعد أذان العصر: 3:52 م

ـ موعد أذان المغرب: 6:22 م

ـ موعد أذان العشاء: 7:37 م

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد أذان الفجر 5:14 ص

ـ موعد الشروق: 6:40 ص

ـ موعد أذان الظهر: 12:30 م

ـ موعد أذان العصر: 3:49 م

ـ موعد أذان المغرب: 6:19 م

ـ موعد أذان العشاء: 7:35 م