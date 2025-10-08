قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
الجهاد: وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة في مفاوضات غزة
الرئيس السيسي: أي تهديد لا ينبغي أن يثير قلق المصريين
الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة ويوجّه رسائل طمأنة للمصريين
اطمئنوا يا شعب مصر.. 10رسائل قوية للرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة
الدردير ينشر صورة لزيارة نجوم الزمالك القدامي للمعلم حسن شحاته
كلاسيكو الأرض.. هل يشارك لامين يامال ضد ريال مدريد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

طمن أولادك.. رابط تحميل التقييمات الاسبوعية لجميع الصفوف 2025-2026

التقييمات الاسبوعية
التقييمات الاسبوعية
خالد يوسف

بعدما بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ خطة التقييمات الأسبوعية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، دفع الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن رابط التقييمات الأسبوعية، عبر الموقع الرسمي للوزارة، سواء لتحميل الملفات الإلكترونية أو متابعة الكتيبات الورقية التي وُزعت مع الكتب الدراسية.

هدف التقييمات الأسبوعية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقييمات الأسبوعية تهدف إلى متابعة مستوى الطلاب بانتظام، والتأكد من استيعابهم للدروس بشكل متدرج، إضافة إلى تشجيعهم على المذاكرة المستمرة، كما تُدخل ضمن أعمال السنة وتُضاف درجاتها للتقييم النهائي لكل طالب.

وتُتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة التقييمات الأسبوعية الخاصة بصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها بكل سهولة.

وخصصت الوزارة رابطًا مباشرًا عبر موقعها الرسمي، لتحميل التقييمات الأسبوعية بسهولة، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنــــــا.

طريقة الحصول على التقييمات الأسبوعية من موقع الوزارة

ـ زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

ـ الضغط على أيقونة المنصات التعليمية.

ـ الضغط على أيقونة بوابة التعليم الإلكتروني.

ـ اختيار المرحلة الدراسية «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية».

ـ اختيار الصف الدراسي.

ـ اختيار الفصل الدراسي «الأول».

ـ اختيار المادة.

ـ الضغط على أيقونة نوع المحتوى، واختر منها «تقييمات الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث».

ـ تظهر التقييمات الأسبوعية.

ـ بعد فتح الملف، يتم الضغط على علامة التحميل.

ـ يتم تحديد مكان التحميل، والضغط على موافق.

خطة التقييمات والاختبارات 2025-2026

أكدت الوزارة، بدء تطبيق نظام التقييمات والاختبارات اعتبارًا من 27 سبتمبر 2025، ويشمل:

ـ 24 تقييمًا أسبوعيًا للعام الدراسي، تتنوع بين ثلاثة نماذج مختلفة من التمارين.

ـ 4 اختبارات شهرية لضمان متابعة دقيقة لمستوى الطلاب.

ـ تقسيم الفصلين الدراسيين:

1ـ الفصل الدراسي الأول: 12 تقييمًا أسبوعيًا + اختبارين شهريين.

2ـ الفصل الدراسي الثاني: 12 تقييمًا أسبوعيًا + اختبارين شهريين.

ـ توزيع كتيب خاص لكل مادة يحتوي على التقييمات والأنشطة لتطبيقه على جميع المراحل التعليمية.

عدد التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن العام الدراسي الحالي 2025-2026 يحتوي على 24 تقييمًا أسبوعيًا، يتم تقسميهم على الفصلين الدراسيين بواقع 12 تقييم لكل منهم، مشيرة إلى أن التقييم الواحد يشمل 3 نماذج مختلفة من التمارين.

ولفتت وزارة التعليم، إلى أنه يتم تنفيذ التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل عن طريق، تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، وتُجيب كل مجموعة على 3 أسئلة مختلفة، على أن تكون الأسئلة متنوعة لتحقيق العدالة في تقييم مستوى الطلاب.

توزيع درجات أعمال السنة 2025-2026

ـ 5 درجات من الدرجة الكلية للمادة لتقييم الشهر الأول.

ـ 5 درجات من الدرجة الكلية للمادة لتقييم الشهر الثاني.

ـ 5 درجات من الدرجة الكلية للمادة لكراسة الواجب.

ـ 5 درجات من الدرجة الكلية للمادة لكراسة النشاط.

ـ 5 درجات من الدرجة الكلية للمادة للتقييم الأسبوعي.

ـ 10 درجات من الدرجة الكلية للمادة للمهام الأدائية

مواعيد الامتحانات 2025-2026

ـ  10 يناير 2026: بداية امتحانات النقل للفصل الأول.

ـ  17 يناير 2026: امتحانات الشهادة الإعدادية.

ـ  22 يناير 2026: انتهاء امتحانات الفصل الأول.

ـ  24 يناير - 5 فبراير: إجازة نصف العام.

ـ  7 فبراير: انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

ـ  16 مايو: امتحانات النقل للفصل الثاني.

ـ  4 يونيو: امتحانات الشهادة الإعدادية.

ـ  31 مايو: امتحانات الدبلومات الفنية.

ـ  20 يونيو: انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

طمن ابنك تحميل التقييمات الاسبوعية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقييمات الأسبوعية الموقع الرسمي للوزارة هدف التقييمات الأسبوعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

ترشيحاتنا

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني: نطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من المواقع المحتلة

غزة

أجواء إيجابية تسود لقاءات شرم الشيخ بشأن اتفاق غزة

ترامب

الجلسة الرئيسية في شرم الشيخ تناقش نقاطا جوهرية في خطة ترامب

بالصور

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد