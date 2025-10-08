طمن أولادك.. رابط تحميل التقييمات الاسبوعية لجميع الصفوف 2025-2026

بعدما بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ خطة التقييمات الأسبوعية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، دفع الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن رابط التقييمات الأسبوعية، عبر الموقع الرسمي للوزارة، سواء لتحميل الملفات الإلكترونية أو متابعة الكتيبات الورقية التي وُزعت مع الكتب الدراسية.

هدف التقييمات الأسبوعية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقييمات الأسبوعية تهدف إلى متابعة مستوى الطلاب بانتظام، والتأكد من استيعابهم للدروس بشكل متدرج، إضافة إلى تشجيعهم على المذاكرة المستمرة، كما تُدخل ضمن أعمال السنة وتُضاف درجاتها للتقييم النهائي لكل طالب.

وتُتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة التقييمات الأسبوعية الخاصة بصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها بكل سهولة.

وخصصت الوزارة رابطًا مباشرًا عبر موقعها الرسمي، لتحميل التقييمات الأسبوعية بسهولة، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنــــــا.

طريقة الحصول على التقييمات الأسبوعية من موقع الوزارة

ـ زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

ـ الضغط على أيقونة المنصات التعليمية.

ـ الضغط على أيقونة بوابة التعليم الإلكتروني.

ـ اختيار المرحلة الدراسية «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية».

ـ اختيار الصف الدراسي.

ـ اختيار الفصل الدراسي «الأول».

ـ اختيار المادة.

ـ الضغط على أيقونة نوع المحتوى، واختر منها «تقييمات الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث».

ـ تظهر التقييمات الأسبوعية.

ـ بعد فتح الملف، يتم الضغط على علامة التحميل.

ـ يتم تحديد مكان التحميل، والضغط على موافق.

خطة التقييمات والاختبارات 2025-2026

أكدت الوزارة، بدء تطبيق نظام التقييمات والاختبارات اعتبارًا من 27 سبتمبر 2025، ويشمل:

ـ 24 تقييمًا أسبوعيًا للعام الدراسي، تتنوع بين ثلاثة نماذج مختلفة من التمارين.

ـ 4 اختبارات شهرية لضمان متابعة دقيقة لمستوى الطلاب.

ـ تقسيم الفصلين الدراسيين:

1ـ الفصل الدراسي الأول: 12 تقييمًا أسبوعيًا + اختبارين شهريين.

2ـ الفصل الدراسي الثاني: 12 تقييمًا أسبوعيًا + اختبارين شهريين.

ـ توزيع كتيب خاص لكل مادة يحتوي على التقييمات والأنشطة لتطبيقه على جميع المراحل التعليمية.

عدد التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن العام الدراسي الحالي 2025-2026 يحتوي على 24 تقييمًا أسبوعيًا، يتم تقسميهم على الفصلين الدراسيين بواقع 12 تقييم لكل منهم، مشيرة إلى أن التقييم الواحد يشمل 3 نماذج مختلفة من التمارين.

ولفتت وزارة التعليم، إلى أنه يتم تنفيذ التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل عن طريق، تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، وتُجيب كل مجموعة على 3 أسئلة مختلفة، على أن تكون الأسئلة متنوعة لتحقيق العدالة في تقييم مستوى الطلاب.

توزيع درجات أعمال السنة 2025-2026

ـ 5 درجات من الدرجة الكلية للمادة لتقييم الشهر الأول.

ـ 5 درجات من الدرجة الكلية للمادة لتقييم الشهر الثاني.

ـ 5 درجات من الدرجة الكلية للمادة لكراسة الواجب.

ـ 5 درجات من الدرجة الكلية للمادة لكراسة النشاط.

ـ 5 درجات من الدرجة الكلية للمادة للتقييم الأسبوعي.

ـ 10 درجات من الدرجة الكلية للمادة للمهام الأدائية

مواعيد الامتحانات 2025-2026

ـ 10 يناير 2026: بداية امتحانات النقل للفصل الأول.

ـ 17 يناير 2026: امتحانات الشهادة الإعدادية.

ـ 22 يناير 2026: انتهاء امتحانات الفصل الأول.

ـ 24 يناير - 5 فبراير: إجازة نصف العام.

ـ 7 فبراير: انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

ـ 16 مايو: امتحانات النقل للفصل الثاني.

ـ 4 يونيو: امتحانات الشهادة الإعدادية.

ـ 31 مايو: امتحانات الدبلومات الفنية.

ـ 20 يونيو: انطلاق امتحانات الثانوية العامة.