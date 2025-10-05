تعرف على الشروط والبرامج المتاحة.. خطوات التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية 2025

عقب طرح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية، بدأ البحث من عدد كبير من المواطنين، عن تفاصيل الاشتراك في المبادرة، وشروط وطريقة تقديم طلاب الإعدادية والثانوية في المبادرة.

ما هي مبادرة أشبال مصر الرقمية 2025 ؟

تعد مبادرة «أشِبال مصر الرقمية» منحة مجانية، مقدمة من وزارة الاتصالات للطلاب المتفوقين، من جميع المدارس المصرية، على أن يستوفي الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمباردة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.

مدة البرنامج التدريبي شهرين خلال الإجازة الصيفية، وتستهدف إعداد جيل متميز من طلاب المدارس المصرية في مختلف مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والاتصالات.

شروط التقديم في مبادرة أشبال مصر الرقمية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم في المبادرة، والمتمثلة في التالي:

ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ـ أن يكون ممن لديهم الشغف بالتعلم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ـ يدرس ومقيداً بإحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية.

ـ مقيد بالمرحلة الإعدادية لعام 2025/ 2026.

ـ المنحة مقدمة فقط للطلاب المتفوقين الذين حصلوا على نسبة 90% فأكثر في اللغة الإنجليزية – العلوم - الرياضيات في العام الدراسي 2024/ 2025.

أوراق التقديم في مبادرة أشبال مصر الرقمية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوب تجهيزها قبل التسجيل، وجاءت كالتالي:

ـ صورة شهادة الميلاد.

ـ بيان النجاح 2024/ 2025.

ـ بيان قيد بالمدرسة 2025/ 2026.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي ساري لولى الأمر «الأب والأم».

ـ وضع كافة المستندات مجمعة في ملف PDF واحد بحجم لا يتعدى 2 ميجا بايت وإرفاقه في استمارة التسجيل الإلكترونية.

رابط التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية

أشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للطلاب المُقيدين في المرحلة الإعدادية، الاشتراك والتسجيل في مباردة أشبال مصر الرقمية، من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: رابط التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية.