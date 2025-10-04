قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق قنا الزراعى
سنعامل الجميع بعدالة.. ترامب يشكر مصر و4 دول على انجاز اتفاق غزة
مصرع دليفرى صدمته سيارة تسير عكس الاتجاه في بورسعيد
غراء عظمي يغنى عن الجراحة | الصين تبتكر تكنولوجيا حديثة لمعالجة الكسور خلال 3 دقائق
بيراميدز يختتم استعداداته للقاء العودة مع الجيش الرواندى بالقاهرة
كيف ماتت ميمي شكيب؟.. أسرار وتفاصيل مهمة يكشفها الكاتب محمد الشماع
ثواب التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم.. تعرف عليه
قرار البنك المركزي السبب.. رسوم إنستاباي الجديدة بعد خفض الفائدة
تركيا : يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها على سكان غزة فوراً
بناء الوطن والحفاظ عليه.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بنصر أكتوبر
ناقد رياضي ينفي تصريحات إسلام الشاطر الإخيرة بشأن الزمالك
هنبقي في المركز الخامس ..الدرديري يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك
قرار البنك المركزي السبب.. رسوم إنستاباي الجديدة بعد خفض الفائدة

انستاباي
انستاباي
خالد يوسف

يواصل تطبيق إنستاباي جذب ملايين المستخدمين في مصر، حيث يستخدمه أكثر من 12 مليون عميل للاستفادة من خدمات التحويل اللحظي التي توفر الوقت والجهد، ومع إعلان البنك المركزي المصري قراره الأخير بشأن خفض أسعار الفائدة، عاد التساؤل الأبرز ليتصدر محركات البحث: ما هي رسوم التحويل عبر إنستاباي حاليًا؟

ماذا يعني قرار البنك المركزي بخفض الفائدة ؟

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%).

وبموجب القرار:

ـ تم خفض سعر عائد الإيداع إلى 21%.

ـ خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22%.

ـ تحديد سعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.

رسوم إنستاباي الجديدة

أكدت شبكة المدفوعات اللحظية، أن رسوم إنستاباي لم تتغير منذ تطبيقها في 1 أبريل 2025، وجاءت كالتالي:

ـ 0.1% من قيمة المعاملة.

ـ بحد أدنى 50 قرشًا.

ـ بحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.

كما يتيح التطبيق:

ـ 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف حساب مختصر مجانًا شهريًا.

ـ رسوم قدرها 50 قرشًا فقط على كل استعلام إضافي بعد ذلك.

أسباب فرض الرسوم على إنستاباي

أوضح البنك المركزي، أن فرض الرسوم بداية من أبريل 2025، جاء بعد 3 سنوات من تقديم الخدمة مجانًا منذ إطلاقها في أبريل 2022.

وتهدف هذه الخطوة إلى:

ـ تحسين جودة الخدمات المقدمة.

ـ ضمان استدامة عمليات التحويل اللحظي بكفاءة.

ـ دعم تطوير المنظومة الرقمية وتلبية احتياجات المستخدمين بشكل أفضل.

أمثلة على رسوم التحويل عبر إنستاباي

ـ عند تحويل 500 جنيه ـ رسوم 50 قرشًا.

ـ عند تحويل 1000 جنيه ـ رسوم 1 جنيه.

ـ عند تحويل 5000 جنيه ـ رسوم 5 جنيهات.

ـ عند تحويل 20,000 جنيه أو أكثر حتى 70,000 جنيه ـ رسوم ثابتة 20 جنيهًا.

ـ بذلك فإن تحويل 1000 جنيه عبر إنستاباي يكلّف المستخدم رسومًا قدرها جنيه واحد فقط.

حد السحب من تطبيق إنستاباي

يمكن للمواطنين السحب بشكل فوري من خلال تطبيق «إنستاباي»، وذلك عبر الحساب البنكي الذي يتم تسجيله على التطبيق، وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، والذي بلغ 120 ألف جنيه.

تطبيق إنستاباي رسوم إنستاباي الجديدة خفض الفائدة

