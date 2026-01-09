انتصار تشارك سهر الصايغ وعمرو عبدالجليل في إعلام وراثة لرمضان 2026

تعاقدت الفنانة انتصار رسمياً على المشاركة في بطولة مسلسل "إعلام وراثة"، الذي ينطلق تصويره مطلع الاسبوع المقبل.

يأتي هذا التعاقد كإضافة قوية للعمل الذي يضم نخبة من النجوم، وسط توقعات بمنافسة شرسة في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل إعلام وراثة

المسلسل بطولة سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، وأحمد فهيم، وصلاح عبد الله قصة كريم سرور، الذي يشارك في كتابة السيناريو والحوار مع هبة الحسيني، ومن إخراج حسن صالح، ومن إنتاج محمد عطية الديب شركة دكان للإنتاج الفني.

من ناحية أخرى أنهت الشركة المنتجة كافة التحضيرات اللوجستية ومعاينة أماكن التصوير، حيث تأكد انطلاق تصوير أولى مشاهد العمل مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لضمان الانتهاء من تصوير قطاع كبير من الحلقات قبل حلول الشهر الكريم.

انتصار تشارك أيضا في الموسم الرمضاني بمسلسل "علي كلاي" مع أحمد العوضي وسارة بركة، وكذلك "فخر الدلتا" وهو البطولة الأولى للفنان أحمد رمزي الذي اشتهر بالحلقات الكوميدية على يوتيوب.