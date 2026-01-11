قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جاي للشر .. محمد شريف «الديزل» يكشف تفاصيل إصابته داخل جيم بالشيخ زايد
تعيين المستشار هشام بدوي في مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية
ننشر أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية
من "الوعول والفهود إلى الأفيال".. كيف تحطمت أحلام أبطال الكان في حضرة زعيم أفريقيا الأول؟
وزير الخارجية: أولوية قصوي لتهيئة بيئة أعمال للشركات المصرية بالدول الأفريقية
نابلس.. إصابات بالرصاص واختناق عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام البلدة القديمة
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الشتوية بسهل الطينة

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية الشتوية بمنطقة سهل الطينة
رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية الشتوية بمنطقة سهل الطينة
محمد الغزاوى

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد،  استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية الشتوية بمنطقة سهل الطينة و المتابعة الدورية للمحاصيل الإستراتيجية الشتوية على رأسها محاصيل القمح وبنجر السكر، وكذا زراعة الكانولا لإنتاج الزيوت للمساهمة في سد العجز، مؤكداً على أن هناك اهتماماً كبيراً لزيادة الرقعة الزراعية داخل مدينة بورفؤاد بصفة خاصة ومحافظة بورسعيد بصفة عامة من المحاصيل الإستراتيجية مع الإهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة، فضلاً عن دعم مشروعات زيادة الانتاج الحيواني والداجني.

 استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية الشتوية بمنطقة سهل الطينة

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لإتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة و تشكيل لجنة بالإدارات المختلفة داخل مديرية الزراعة تحت إشراف المهندس كامل تويج مدير المديرية، لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية الشتوية وفحصها للنهوض بالزراعة الشتوية، وتوعية المزارعين بخطورة أي آفات وكيفية التصدي لها، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة، فضلًا عن التواصل معهم لحل جميع مشاكلهم.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي بتوفير كافة التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين، مع تقديم الدعم لهم بما يحقق أهداف التعمير و التنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد، على أهمية وعي المواطنين القاطنين في منطقة سهل الطينة بجهود الدولة المصرية نحو الإرتقاء بحياتهم و تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان،  مؤكداً بأن على المواطنين الوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة المصرية،  لإنجاز خطط التنمية بالمنطقة،  لافتاً أننا نسعى في المقام الأول لخدمة المواطن والمزارع في هذه المناطق ولن يتم المساس بأي من حقوقهم.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمدينة، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعمير سيناء،  وزيادة المساحة المنزرعة خاصة من المحاصيل الإستراتيجية،  موجهاً الشكر للواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد على الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد في هذا الشأن.

بورسعيد محافظ بورسعيد بورفؤاد سهل الطينة

احذر.. 3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت
إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

