رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الشتوية بسهل الطينة

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية الشتوية بمنطقة سهل الطينة و المتابعة الدورية للمحاصيل الإستراتيجية الشتوية على رأسها محاصيل القمح وبنجر السكر، وكذا زراعة الكانولا لإنتاج الزيوت للمساهمة في سد العجز، مؤكداً على أن هناك اهتماماً كبيراً لزيادة الرقعة الزراعية داخل مدينة بورفؤاد بصفة خاصة ومحافظة بورسعيد بصفة عامة من المحاصيل الإستراتيجية مع الإهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة، فضلاً عن دعم مشروعات زيادة الانتاج الحيواني والداجني.

استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية الشتوية بمنطقة سهل الطينة

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لإتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة و تشكيل لجنة بالإدارات المختلفة داخل مديرية الزراعة تحت إشراف المهندس كامل تويج مدير المديرية، لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية الشتوية وفحصها للنهوض بالزراعة الشتوية، وتوعية المزارعين بخطورة أي آفات وكيفية التصدي لها، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة، فضلًا عن التواصل معهم لحل جميع مشاكلهم.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي بتوفير كافة التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين، مع تقديم الدعم لهم بما يحقق أهداف التعمير و التنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد، على أهمية وعي المواطنين القاطنين في منطقة سهل الطينة بجهود الدولة المصرية نحو الإرتقاء بحياتهم و تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان، مؤكداً بأن على المواطنين الوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة المصرية، لإنجاز خطط التنمية بالمنطقة، لافتاً أننا نسعى في المقام الأول لخدمة المواطن والمزارع في هذه المناطق ولن يتم المساس بأي من حقوقهم.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمدينة، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعمير سيناء، وزيادة المساحة المنزرعة خاصة من المحاصيل الإستراتيجية، موجهاً الشكر للواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد على الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد في هذا الشأن.