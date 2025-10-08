مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، في القاهرة والمدن الكبرى والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
فيما يلي مواقيت الصلاة بالقاهرة وفي مدن ومحافظات الجمهورية.
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة
ـ موعد أذان الفجر: 5:26 ص
ـ موعد الشروق: 6:52 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:42 م
ـ موعد أذان العصر: 4:02 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:32 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:49 م
مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية
ـ موعد أذان الفجر: 5:31 ص
ـ موعد الشروق: 6:58 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:48 م
ـ موعد أذان العصر: 4:07 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:37 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:55 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
ـ موعد صلاة الفجر: 5:22
ـ موعد الشروق: 6:49 ص
ـ موعد صلاة الظهر 12:38 م
ـ موعد صلاة العصر 3:58 م
ـ موعد صلاة المغرب 6:28 م
ـ موعد صلاة العشاء 7:45 م
مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ
ـ موعد أذان الفجر: 5:15 ص
ـ موعد الشروق: 6:39 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:30 م
ـ موعد أذان العصر: 3:51 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:21 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:36 م
مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج
ـ موعد صلاة الفجر: 5:25 ص
ـ موعد الشروق: 6:49 ص
ـ موعد صلاة الظهر: 12:41 م
ـ موعد صلاة العصر: 4:02 م
ـ موعد صلاة المغرب 6:32 م
ـ موعد صلاة العشاء 7:47 م
مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان
ـ موعد أذان الفجر: 5:21 ص
ـ موعد الشروق: 6:43 ص
ـ موعد أذانالظهر: 12:36 م
ـ موعد أذان العصر: 3:58 م
ـ موعد أذانالمغرب: 6:29 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:42 م
مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح
ـ موعد أذان الفجر: 5:42 ص
ـ موعد الشروق: 7:09 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:59 م
ـ موعد أذانالعصر: 4:18 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:47 م
ـ موعد أذانالعشاء: 8:05 م
مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة
ـ موعد أذان الفجر 5:17 ص
ـ موعد الشروق: 6:41 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:32 م
ـ موعد أذان العصر: 3:53 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:23 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:38 م
مواقيت الصلاة بتوقيت طابا
ـ موعد أذان الفجر 5:14 ص
ـ موعد الشروق: 6:40 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:30 م
ـ موعد أذان العصر: 3:50 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:20 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:36 م