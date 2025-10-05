مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في القاهرة والمدن الكبرى والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
فيما يلي مواقيت الصلاة بالقاهرة وفي مدن ومحافظات الجمهورية.
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة
ـ موعد أذان الفجر: 5:24 ص
ـ موعد الشروق: 6:51 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:43 م
ـ موعد أذان العصر: 4:05 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:36 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:53 م
مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية
ـ موعد أذان الفجر: 5:29 ص
ـ موعد الشروق: 6:56 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:49 م
ـ موعد أذان العصر: 4:09 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:40 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:58 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
ـ موعد صلاة الفجر: 5:18
ـ موعد الشروق: 6:45 ص
ـ موعد صلاة الظهر 12:40 م
ـ موعد صلاة العصر 4:03 م
ـ موعد صلاة المغرب 6:35 م
ـ موعد صلاة العشاء 7:52 م
مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ
ـ موعد أذان الفجر: 5:13 ص
ـ موعد الشروق: 6:38 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:31 م
ـ موعد أذان العصر: 3:53 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:24 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:40 م
مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج
ـ موعد صلاة الفجر: 5:24 ص
ـ موعد الشروق: 6:48 ص
ـ موعد صلاة الظهر: 12:42 م
ـ موعد صلاة العصر: 4:04 م
ـ موعد صلاة المغرب 6:35 م
ـ موعد صلاة العشاء 7:50 م
مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان
ـ موعد أذان الفجر: 5:20 ص
ـ موعد الشروق: 6:42 ص
ـ موعد أذانالظهر: 12:37 م
ـ موعد أذان العصر: 3:59 م
ـ موعد أذانالمغرب: 6:31 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:44 م
مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح
ـ موعد أذان الفجر: 5:40 ص
ـ موعد الشروق: 7:07 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:59 م
ـ موعد أذان العصر: 4:20 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:51 م
ـ موعد أذان العشاء: 8:09 م
مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة
ـ موعد أذان الفجر 5:15 ص
ـ موعد الشروق: 6:39 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:33 م
ـ موعد أذان العصر: 3:55 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:26 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:41 م
مواقيت الصلاة بتوقيت طابا
ـ موعد أذان الفجر 5:10 ص
ـ موعد الشروق: 6:36 ص
ـ موعد أذان الظهر: 12:29 م
ـ موعد أذان العصر: 3:50 م
ـ موعد أذان المغرب: 6:21 م
ـ موعد أذان العشاء: 7:38 م