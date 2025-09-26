قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطباء بلا حدود" تعلن تعليق عملياتها في مدينة غزة
نتنياهو يخاطب الأمم المتحدة بدبوس QR ودعاية ضخمة في نيويورك ضد حماس | تفاصيل
أبو الغيط ووزيرة خارجية سلوفينيا يؤكدان رفضهما المخطط الإسرائيلي لإعادة احتلال غزة وضم الضفة
بسمة بوسيل: رضوي الشربيني طلعت عيني وقت طلاقي
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7
بشارة بحبح يكشف بنود خطة ترامب لوقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن
ناجي الشهابي: تكاتف الشعب مع الجيش هو الرد الأمثل على خطط التفتيت
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
عمرو أديب: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية وضعت النقاط فوق الحروف
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

عبد العزيز جمال

يتبقى ساعات على آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 حيث سيتم غلق باب التقديم الأحد المقبل،ط.

 وكانت قد أعلنت وزارة الإسكان عن مد فترة التقديم والحجز ضمن المبادرة الرئاسية، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

وتقرر أن يكون آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي التقديم يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

وشمل القرار تمديد فترة شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة.

وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي أن أكثر من 238 ألف مواطن سجلوا مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني، فيما قام نحو 148 ألف مواطن بسداد مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكنة المختلفة، ما يعكس الإقبال الكبير على الوحدات المطروحة.

تفاصيل الطرح الجديد

يتضمن الطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه، وأخرى تحت الإنشاء بمقدم 50 ألف جنيه تسلم خلال 36 شهرًا، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع بين الراغبين في الاستلام الفوري وبين من يفضل الانتظار مقابل وحدات تحت التنفيذ.

سكن لكل المصريين 7

رابط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 

خصص الصندوق رابطًا إلكترونيًا جديدًا للتواصل مع المتقدمين ضمن الطرح الثاني، مؤكدًا أن أي استفسارات خاصة بإعلانات سابقة لن يتم الرد عليها من خلال هذا الرابط: https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/portaltickets 
كما وفر الصندوق فيديوهات توضيحية لشرح خطوات الحجز والتعامل مع منصة مصر الرقمية لتسهيل إجراءات التقديم.

وحدات الطرح الجديد وأماكنها

يشمل الطرح الجديد 113,112 وحدة سكنية، منها 99,792 وحدة جديدة و13,320 وحدة سبق طرحها. 

وحدات تحت الإنشاء تسلم خلال 36 شهرًا موزعة على محافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح، أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.

كما توجد وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمدينة أخميم الجديدة، ووحدات خاصة بنظام الإسكان الأخضر بعدد 54,792 وحدة تحت الإنشاء، موزعة على مدن: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

وتم تخصيص وحدات تحت الإنشاء بعدد 1,492 وحدة للعملاء السابقين في مدن شطا وعزبة البرج والغردقة، مع فتح التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز من 28 يوليو حتى 30 أكتوبر 2025، مع تخصيص الأسبوع الأول لذوي الهمم.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 7

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز، مع منع التقدم على أكثر من وحدة سكنية للأسرة الواحدة، وعدم الاستفادة السابقة من أي مشروع إسكان اجتماعي أو تمويل للوحدات السكنية.

نظام التمويل العقاري والفوائد

يتم الحجز بنظام التمويل العقاري بفائدة مدعمة تصل إلى 8% سنويًا لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، على فترات سداد تصل حتى 20 عامًا، ما يسهل عملية التملك ويضمن أقساطًا تتناسب مع مستويات الدخل.

ويبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل لمحدودي الدخل 144 ألف جنيه سنويًا للفرد و180 ألفًا للأسرة، بينما لمتوسطي الدخل يصل الحد الأقصى للفرد 240 ألف جنيه سنويًا والأسرة 300 ألف جنيه سنويًا.

المستندات المطلوبة للتقديم في شقق سكن لكل المصريين 7

تتضمن: شهادة دخل حديثة، إيصال مرافق حديث، قسيمة الزواج، صور شهادات ميلاد الأبناء، صور الرقم القومي للزوج والزوجة، برنت تأميني إن وجد، إيصال سداد مبلغ جدية الحجز، إيصال سداد قيمة كراسة الشروط، الإقرار المرفق بالكراسة، واستمارة الحجز موضحًا بها نوع الوحدة والمدينة.

خطوات التقديم الإلكتروني

إنشاء حساب شخصي على الموقع. https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/portaltickets 

تحميل كراسة الشروط.

تعبئة نموذج التقديم وإرفاق المستندات بصيغة PDF.

سداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

متابعة حالة الطلب حتى إعلان النتائج في الوقت المحدد.

