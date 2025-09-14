قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حجز شقق الاسكان بمبادرة سكن لكل المصريين 7
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية حجز شقق الإسكان بمبادرة سكن لكل المصريين 7، التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يشهد مشروع سكن لكل المصريين 7 إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، حيث يعد من أبرز المبادرات القومية لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتسهيلات في السداد، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية. 

ومع تزايد الطلب على الحجز، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد فترة شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025، ليكون الموعد النهائي للتقديم.

خطوات الحجز إلكترونيا سكن لكل المصريين 7


أوضحت وزارة الإسكان أن الحجز يتم بشكل كامل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم المتقدم في البداية بشراء كراسة الشروط من الموقع أو من مكاتب البريد المميكن، ثم تسجيل بياناته ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيا. 

ويلي ذلك سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية عبر مكاتب البريد، على أن يستكمل باقي الإجراءات الموضحة في كراسة الشروط حتى يتم قبول الطلب رسميا.

شروط التقديم في شقق الإسكان 2025


حددت الوزارة مجموعة من الضوابط الواجب توافرها، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما وقت التقديم، وألا يكون قد استفاد هو أو أسرته من مشروعات إسكان اجتماعي أو مبادرات تمويل عقاري حكومية سابقة. 

كما يشترط أن يكون الدخل الشهري للمتقدم ضمن الحدود المقررة للفئات المستهدفة، مع تقديم شهادة دخل حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة، بالإضافة إلى إيصال سداد مقدم جدية الحجز.

إقبال واسع من المواطنين لسكن لكل المصريين 7


وكشفت الوزارة أن أكثر من 238 ألف مواطن قاموا برفع مستنداتهم عبر المنصة الإلكترونية حتى الآن، بينما سدد نحو 148 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز من خلال البريد المميكن، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في المبادرة باعتبارها فرصة ذهبية للحصول على وحدة سكنية آمنة ومناسبة.

طرق الاستفسار والتواصل لحجز شقه بسكن لكل المصريين 7


خصصت وزارة الإسكان عدة وسائل للتواصل مع المواطنين وتلقي الاستفسارات أو الشكاوى، من بينها الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على الرقم 15999 المتاح طوال اليوم، أو الأرقام (5777 – 5999 – 1188 – 090071117) من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، إضافة إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وشددت وزارة الإسكان على ضرورة استكمال جميع الخطوات والإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة، حتى لا يفقد المواطنون فرصة الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة، التي تمثل استمرارا لجهود الدولة في توفير حياة كريمة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر.

