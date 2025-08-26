بعد مد فترة الحجز.. كيفية التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 7»

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة أسبوعين إضافيين حتى يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 7»

وأوضح الوزير أن قرار التمديد جاء استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة، حيث يتيح المد فرصة إضافية للراغبين في التقديم لحجز الوحدات السكنية، بما يعكس حرص الدولة على منح جميع الفئات المستحقة فرصًا عادلة للحصول على وحدات سكنية مناسبة.

إقبال قياسي على الطرح الثاني

من جانبها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الحالي شهد إقبالًا واسعًا، حيث تم بيع أكثر من 207 آلاف كراسة شروط، فيما قام أكثر من 144 ألف مواطن بتسجيل الطلبات ورفع المستندات عبر المنصة الإلكترونية، بينما أكمل أكثر من 109 آلاف مواطن إجراءات سداد مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن.

المدن الأكثر طلبًا

وأكدت مي عبد الحميد أن مدينة حدائق العاصمة تصدرت قائمة المدن الأكثر إقبالًا، تلتها مدينتا حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، مما يعكس حجم الطلب الكبير على الوحدات السكنية في هذه المناطق الحيوية التي تشهد توسعات عمرانية وخدمات متكاملة.

استكمال إجراءات الحجز شرط أساسي

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة التزام المواطنين الذين سجلوا بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني باستكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط، مؤكدة أن عدم استكمالها يعني عدم الاعتداد بالطلب، ولن تتم مراجعته أو اعتماده.

تعديل البيانات عبر بوابة مصر الرقمية

وأوضحت أنه يمكن للراغبين في تعديل بياناتهم أثناء التقديم العودة لأي مرحلة من مراحل إدخال البيانات مثل بيانات السكن، بيانات الزوج أو الزوجة، الأبناء أو بيانات العمل، وذلك عبر خاصية "الرجوع إلى البيانات الأساسية"، أو من خلال خيار "تعديل البيانات" بمرحلة الملخص، بما يضمن مرونة التعامل مع النظام الإلكتروني.

مواعيد سداد مقدم جدية الحجز

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن سداد مقدم جدية الحجز يتم خلال 24 ساعة من تسجيل الطلب على بوابة مصر الرقمية، أما في حال تسجيل الطلب في اليوم الأخير، فيتاح السداد خلال 24 ساعة من غلق باب الحجز، مؤكدة أن رفع إيصال السداد عبر المنصة غير مطلوب، لكنه يقدم مع المستندات عند الاستعلام أو التعاقد.

تفاصيل الكراسات المتاحة

أوضحت مي عبد الحميد أن الطرح يتضمن ثلاث كراسات شروط عبر منصة مصر الرقمية:

الكراسة الأولى مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل بالمحافظات تحت الإنشاء مثل البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح، دمياط والبحر الأحمر، على أن يتم التسليم خلال 36 شهرًا

الكراسة الثانية خاصة بالمحافظات وعملاء سابقين، وتشمل وحدات جاهزة للتسليم في محافظات مثل أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية والمنيا، مع اشتراطات خاصة ببعض المدن مثل دمياط والغردقة.

الكراسة الثالثة مخصصة للعملاء السابق تقدمهم في إعلان "سكن لكل المصريين 5" ممن لم يحالفهم التوفيق أو لم تنطبق عليهم الشروط في السابق، بشرط عدم الاستفادة أو التملك سابقًا.

وأكدت الرئيس التنفيذي أنه تم تخصيص رقم خدمة عملاء موحد (15999) على مدار 24 ساعة للرد على استفسارات المواطنين، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للصندوق عبر مواقع فيسبوك، يوتيوب، تويتر، وإنستجرام، وكذلك الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg ومنصة الشكاوى والمقترحات الإلكترونية، فضلًا عن مراكز خدمة العملاء المتاحة في مختلف المحافظات.

خطوات التقديم الإلكتروني للاسكان الاجتماعي

أتاحت الوزارة الحجز عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال منصة مصر الرقمية، وفق خطوات محددة تشمل:

الدخول إلى الموقع الرسمي وإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول

تحميل كراسة الشروط وطباعة استمارة الحجز والإقرار

تعبئة البيانات المطلوبة والتوقيع عليها بوضوح

رفع المستندات بصيغة PDF بحد أقصى 2 ميجابايت أثناء التقديم الإلكتروني.

دعم المبادرة الرئاسية للإسكان الاجتماعي

يأتي هذا التمديد في إطار دعم المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي تهدف لتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في ظل اهتمام الدولة بتوفير سكن كريم يواكب التنمية العمرانية المستدامة ويوازي التوسع الكبير في المدن الجديدة.

رابط تحميل كراسة شروط «سكن لكل المصريين 7»

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الراغبين في الحجز يمكنهم تحميل كراسة الشروط إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق www.shmff.gov.eg أو من خلال منصة مصر الرقمية digital.gov.eg بعد إنشاء حساب خاص وسداد الرسوم المقررة إلكترونيًا، ثم استكمال إجراءات رفع المستندات المطلوبة على المنصة.

قيمة مقدم جدية الحجز وأنظمة السداد

أوضحت الصندوق أن مقدم جدية الحجز يتم سداده عبر مكاتب البريد المميكن، حيث يبلغ 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، بينما يصل إلى 50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا.

كما يتم التعاقد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا بفائدة 8% سنويًا لشريحة محدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

تفاصيل الطرح الجديد «سكن لكل المصريين 7»

يتضمن الطرح الحالي أكثر من 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 75 مترًا مربعًا وحتى 90 مترًا مربعًا، منها نحو 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح أولوية التخصيص للعملاء الذين سبق لهم التقدم في إعلان «سكن لكل المصريين 5» ولم يحصلوا على وحدات بسبب تجاوز شروط السن أو الدخل أو لعدم انطباق الشروط الكاملة عليهم.

وحدات تحت الإنشاء وجاهزة للتسليم

أشارت مي عبد الحميد إلى أن الطرح يشمل 34128 وحدة سكنية تحت الإنشاء تسلم خلال 36 شهرًا بمدن جديدة مثل أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، إضافة إلى 690 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بمدينة أخميم الجديدة.

وحدات الإسكان الأخضر

كما أوضحت أن المبادرة تتضمن 54792 وحدة سكنية ضمن مشروع «الإسكان الأخضر» تحت الإنشاء، تسلم خلال 36 شهرًا بمدن عدة منها أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة، مؤكدة أن هذا الطرح يهدف إلى توفير مساكن صديقة للبيئة.

كراسة الشروط إلكترونيًا لتفادي الازدحام

أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن كراسة الشروط أصبحت متاحة للتحميل إلكترونيًا فقط عبر منصات رقمية، لتفادي الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب، ثم سداد المصروفات من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة على منصة مصر الرقمية، قبل الاطلاع على كراسة الشروط واستكمال باقي خطوات الحجز.