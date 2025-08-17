قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تقدم كبير في تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين وديارنا ببني سويف الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

تفقد المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، تقدم أعمال مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، والتي تشمل وحدات المبادرة الرئاسية"سكن لكل المصريين" و "ديارنا" للإسكان المتوسط، للوقوف على آخر المستجدات، وتذليل مختلف العقبات لدفع عجلة التنمية ورفع نسبة الإنجاز بها في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


وتابع رئيس الجهاز وأعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور الإسكان المتوسط"، والجارى أعمال التشطيب به، وكذا استكمال أعمال تنسيق الموقع العام للعمارات من طرق وشبكات الإنارة  وزراعة وتشجير للطرق الرئيسية، وأعمال تركيب الإنترلوك للأرصفة بمداخل المنطقة.
وتابع رئيس الجهاز استكمال أعمال الأسفلت الجارية بمداخل المنطقة وبالطرق المحيطة وأماكن انتظار السيارات الخاصة بالموقع.
وتفقد رئيس الجهاز استكمال أعمال الهيكل الخرسانى وصب الخرسانة العادية والقواعد المسلحة وأعمدة وأسقف عمارات مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" لعدد 10 عمارات "260" وحدة سكنية نموذج دور أرضى و٥ أدوار و"بينت هاوس" للعمارة والأعمال الجارية لوحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل" حيث يجري تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى والحوائط وصب الخرسانة العادية والقواعد وأعمدة و أسقف عمارات المشروع، ومتابعة أعمال الحفر والإحلال لباقى وحدات المشروع بعدد ٨٤ عمارة " ٢٠١٦ " وحدة سكنية.
وشدد رئيس الجهاز، على الشركات المنفذة بالانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها للمشروعات بالمواصفات والجودة المطلوبة وطبقا للجداول الزمنية للمشروع، حتى يتم تسليم المواطنين الوحدات المخصصة لهم فى أسرع وقت ممكن.

الإسكان ديارنا سكن لكل المصريين الإسكان المتوسط المجتمعات العمرانية

