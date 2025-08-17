رئيس مدينة سفنكس الجديدة يتفقد مشروعات الطرق والمرافق

تفقد المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ومسئولو الجهاز، مشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها محور سفنكس الرابط بين طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والطريق الدائري الإقليمي مروراً بمحور الضبعة، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ولاسيما قطاع مشروعات المرافق.



وخلال الجولة، شدد رئيس الجهاز، على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من أعمال طبقة الأسفلت في أسرع وقت ممكن حتى يمكن الاستفادة من محور سفنكس باعتباره شريانا رئيسيا هاما بالمدينة لربط قطاعات المدينة الخمسة ببعضها البعض.

كما شملت الجولة التفقدية لمسئولي الجهاز، المرور على مسار تنفيذ الفرمة التمهيدية للطرق وخط المياه قطر 400/500 مم الرابط بين توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار 77 لسنة 2017 ومحور سفنكس ضمن المرحلة العاجلة.

وفي ذات السياق، شدد "عامر"، على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في تنفيذ الأعمال، واتباع أصول الصناعة في تنفيذ الأعمال ليتم تسليمها بالمواصفات والجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة.