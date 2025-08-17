قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور
بعد محادثات رومانسية مع الأطفال.. تحقيق أمريكي في ممارسات ميتا المثيرة للجدل
الأنبا عمانوئيل يشهد تصفيات مسابقة الكتاب المقدس بدار المطرانية بالأقصر
اعتدى على 3 أطفال وصورهم في أوضاع مخلة.. توربيني البحيرة يواجه هذه العقوبة
الصحة تكشف حقيقة تعرض طفل للإهمال الطبي خلال علاجه بمعهد ناصر
منع التدخين والتنمر والعنف.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
الوزير يتفقد مصانع المنطقة الصناعية بـ15 مايو.. وتشكيل لجنة لدراسة استغلال خام الحديد المصري
تداول امتحان فرنساوي الدور الثاني للثانوية العامة بتليجرام.. والتعليم تتتبعها
تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
اقتصاد

جاهزية 138 أرض ببيت الوطن لتوصيل الكهرباء بامتداد النرجس بالقاهرة الجديدة

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاهزية نحو 138 قطعة أرض لتوصيل الكهرباء بمنطقة امتداد النرجس، المرحلة الخامسة بمدينة القاهرة الجديدة.


وأكد الوزير الاهتمام بالمتابعة المستمرة لموقف تسليم وحدات وأراضي المصريين في الخارج التي تطرحها الوزارة، مشيرا إلى استمرار الوزارة في توفير المنتجات العقارية المختلفة لأبنائنا في الخارج، بما يسهم في تحقيق رغبتهم في التملك، وربطهم بوطنهم. 
وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن توصيل الكهرباء لأراضي امتداد النرجس،  يأتي في إطار خطة الجهاز لاستكمال أعمال المرافق وتوفير الخدمات الحيوية بالمناطق السكنية الجديدة، والتي من بينها استمرار تنفيذ خطة توصيل الكهرباء الدائمة بمنطقة امتداد النرجس (بيت الوطن)، ضمن مراحل متتابعة تستهدف تغطية جميع قطع الأراضي بالشبكة الكهربائية.


ودعا رئيس جهاز القاهرة الجديدة، ملاك القطع المدرجة ضمن هذه المرحلة إلى سرعة التقدم لإجراء مطابقة المبنى واستكمال إجراءات توصيل التيار الكهربائي الدائم، طبقاً للجدول المنشور على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على موقع"فيس بوك".


من جانبه، أشار المهندس هشام محمد علي، مدير عام إدارة الكهرباء بالجهاز، إلى أن هذا الإعلان يأتي استكمالًا لما تم تنفيذه خلال المراحل الأربع السابقة، والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا في توصيل التيار الكهربائي لعدد كبير من الأراضي التي أصبحت جاهزة للسكن.


وقد تم نشر تفاصيل المراحل السابقة وأرقام القطع المدرجة عبر الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على موقع “فيسبوك”.  


ويهيب جهاز المدينة بجميع الملاك سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، دعمًا لجهود استكمال المرافق وتعزيز التنمية العمرانية المستهدفة بمنطقة بيت الوطن.

بيت الوطن امتداد النرجس مدينة القاهرة الجديدة توصيل الكهرباء الإسكان

