الإسكان تنفذ مشروعا ضخما بمساحة 179 فدانا | تفاصيل

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته اليوم، سير العمل بمشروع بحيرات "نيو مارينا"، ومشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، والفيلات والشاليهات بمارينا ٨، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازي العلمين الجديدة والقرى السياحية.

وتجول وزير الإسكان بمختلف الأعمال، بمشروع البحيرات بالتوسعات الجنوبية New Marina by the lake، متابعًا تفاصيل كافة الأعمال بالمشروع.

واستمع لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع، ومشروع البوغاز لتوصيل المياه للبحيرة، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها.

وأوضح د.م. محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، أن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا وبحيرة نيو مارينا، ويقع المشروع على مساحة إجمالية 820.000م2، مشيرا إلى أن معدل التنفيذ لحجم الحفر اليومي في تزايد، وفي هذا الإطار وجه الوزير بتكثيف الأعمال للانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد له.

وواصل وزير الإسكان جولته بتفقد مشروع مارينا 8 متابعا حجم الأعمال الموجودة بالانشاءات والوحدات المقامة بجانب متابعة أعمال المرافق والطرق بالمشروع.

وسوف يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية 179 فدانا، والذي من المقرر أن يضم منطقة الشاليهات والفيلات بعدد 243 مبنى بإجمالي 917 وحدة تقريباً.