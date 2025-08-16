وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالساحل الشمالى الغربي

في مستهل جولته التفقدية اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، والتي تشمل (مدينة رأس الحكمة الجديدة"شمس الحكمة" – غرب رأس الحكمة حتى سملا وعلم الروم – التجمع العمراني غرب الضبعة )، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة قطاعات الساحل الشمالى الغربي.

وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن موقف الأعمال بالمرحلة الأولى بمنطقة رأس الحكمة الجديدة، والمشروعات الجارية بالمنطقة، ومنها منظومة مياه الشرب والري والفندق والمكاتب الإدارية، وموقف تسليم الأراضي، بجانب استعراض مستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بالمرحلة العاجلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والتي تشمل شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، والكهرباء، وإنشاء سور المقابر المجمعة والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث ستشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

كما تابع وزير الإسكان، مستجدات موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة التجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، شاملة الأراضي البديلة لأصحاب التواجدات، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمشروع شاملة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تم وجار الانتهاء من تنفيذها، والطرق، والكهرباء والمباني الخدمية، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بدفع الأعمال للانتهاء من مشروعات المرافق لسرعة تنمية الساحل الشمالي الغربي، وتوفير كافه الخدمات لمناطق التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وإعداد تقارير دورية بموقف المشروعات بكافة أنواعها وتوحيد وتضافر كافة الجهود بين الجهات العاملة بالمشروعات للانتهاء من الأعمال في موعدها وبأعلى مستوى.